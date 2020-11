Errores que debes evitar al manejar un vehículo con transmisión automática.

A primera vista conducir un vehículo con transmisión automática puede resultar más sencillo que uno con caja manual, el nexo de estos suele ser más sencillo, por lo que nuevos conductores no deberán de luchar con un cambio de velocidades y un embrague supuestamente indomable.

Lo cual supone que permite concentrarse mejor en el camino, sin mencionar que una transmisión automática es práctica a la hora de conducir cuesta arriba y sencilla con el tráfico lento.

Pese a que conducir un automático suele oírse sencillo, existen diversas maneras en las que podrías llegar a echar a perder la transmisión, es por eso que aquí te informaremos sobre los errores más peligrosos que se podrían cometer.

No pases de DRIVE a REVERSA antes de detener el vehículo, aunque suene obvio, es un error que sucede con más frecuencia de lo que uno imagina, pese a que parezca inofensivo, no lo es. Dado que podría dañarla seriamente, al cambiar mientras el vehículo sigue en movimiento, estas usando la transmisión para detenerlo, no los frenos.

Nunca pongas el vehículo en PARKING antes de que se detenga, pasando del consejo anterior, este es un error similar, por lo general los autos de última generación no te permiten cometer este error, dado que los modelos recientes poseen sensores de velocidad bloqueando esta acción. La posición de PARKING significa solo evitar que el auto avance, no detener el vehículo aún en movimiento.

Evita poner NEUTRAL en los semáforos, algunas personas sencillamente solo no tiene ganas de pisar el freno, como otras alguna vez escucharon que mantener el auto en drive en una luz roja, desgasta la transmisión. En ambos casos es mejor mantenerlo en drive, ya que dado la posibilidad de haber olvidado estar en neutral al acelerar el vehículo solo lograras quemar más combustible.

No te traslades en NEUTRAL, suele decirse que desplazarse en neutral ahorra gasolina al ir cuesta abajo, algo que tiene sentido. Aun así, el problema es que el diseño de los motores con transmisión automática ya vienen con un sistema de ahorro de combustible, incluso si el engranaje está en drive.. El segundo problema, es que el motor funciona en RPM más bajas, y la bomba de aceite funciona más lenta al moverse en neutral, evitando que el motor refrigere como debe ser, lo que podría generar fallos a causa de la fricción y el calor.

No permitas que el agua entre en la transmisión, basta solo una onza para causar estragos en la transmisión del automóvil, incluso al punto de tener que reemplazarla, sucede que al filtrarse agua es absorbida por los forros de fricción del embrague, ocasionando que el pegamento que conecta el material y las placas de embrague se disuelva. Así también, el agua genera oxido en las partes metálicas.

Las consecuencias dependen de qué tan rápido uno se percate del problema, para nuestro infortunio el curso de acción más común es revisar la transmisión