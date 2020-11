Ginés González García adelantó que podría levantarse el aislamiento en el AMBA desde el lunes próximo

Fuente: minutouno.com

La Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano (que forman el AMBA) podrían adoptar el distanciamiento social (DISPO) la semana próxima, aseguró el Ministro de Salud.El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, afirmó este jueves que el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ), una de las zonas más afectadas por la pandemia de coronavirus en Argentina, podría salir del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) la semana que viene para pasar a distanciamiento social (DISPO).Tras presentar el programa Salud Digital en la Casa Rosada junto a varios gobernadores y al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; González García aseguró que "el impacto que el coronavirus tenía en el AMBA y en algunas provincias argentinas ha disminuido considerablemente", por lo que a partir del 8 de noviembre podrían modificarse las restricciones para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano."Es una información que le estamos dando al Presidente, pero él es quien debe tomar las decisiones", afirmó el ministro de Salud en Casa de Gobierno a los periodistas. Y ante la insistencia de la prensa para que confirmara la noticia sostuvo: "Les queda poquito para esperar porque lo va a anunciar brevemente" el Presidente.minutouno.com consultó con los gobiernos bonaerense y porteño y ambos confirmaron que se está trabajando en ese sentido y que "hay chances" de que este viernes Alberto Fernández comunique la decisión de pasar el AMBA a zona de distanciamiento social, algo que en la práctica ya ocurre porque se liberaron casi todas las actividades con estrictos protocolos.De hecho, la Provincia y la Ciudad anunciarán este viernes nuevas apertura. En el caso de Capital Federal, se autorizará a las empleadas domésticas a poder trabajar con más de un empleador, los turnos médicos de las especialidades se liberarán los días y horarios restringidos, y muy probablemente se anuncie la apertura de los teatros con aforo.Todavía no hay pactado un encuentro -ni presencial ni virtual entre Axel Kicillof, Horacio Rodríguez Larreta y el presidente Fernández, pero no se descarta que haya una comunicación entre ellos en las próximas horas.El anuncio de la nueva etapa de la cuarentena lo volverá a comunicar el jefe de Estado sin la presencia de los mandatarios de la zona AMBA, tal como ocurrió hace 15 días desde Misiones, supo este portal.El número de contagios y pacientes en tratamiento comenzó a descender hace algunas semanas en el AMBA pero en paralelo comenzó a subir en el interior del país.Así es como provincias como Neuquén, Río Negro, Córdoba, Tucumán y Santa Fe atraviesan por estos días situaciones delicadas mientras en la Ciudad de Buenos Aires la tasa de contagios (R) ronda el 1 y en el conurbano bonaerense comenzaron a disminuir los casos de coronavirus.Ciudad y Provincia unieron fuerzas en una cuarentena estricta para el AMBAPasar del aislamiento social al distanciamiento social no generaría grandes cambios en el AMBA, donde muchas actividades consideradas "no esenciales" ya están permitidas y donde el uso de tapabocas es obligatorio en la vía pública y la separación de dos metros entre personas se recomienda desde hace meses.Por otra parte, González García insistió este jueves en que el Gobierno no obligará a la población a ponerse la vacuna contra el coronavirus por lo que no se espera que sea incluida en el calendario de vacunación."La vacuna va a estar disponible, va a ser gratuita. Mientras más gente vacunada, menos va a circular el virus, pero el Gobierno no tiene intención de obligar a nadie a dársela", afirmó el ministro de Salud.