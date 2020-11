 La importancia de ser alguien: con 26 años Olga recibió por primera vez su DNI

Fuente: minutouno.com





Es madre de 4 hijos y hace dos semanas recibió de manos de Alberto Fernández su primer DNI. Dice que le cambió la vida: ahora puede atenderse en un hospital público, pedir la AUH para sus hijos y hasta retirarlos del colegio.Olga Elizabeth Argañaraz vivió 26 años sin DNI . Sus padres fallecieron cuando ella era chica y quedó, junto a sus 8 hermanos, al cuidado de su abuela, quien tramitó el documento sólo para 6 de ellos. El 22 de octubre, en el marco del Día Nacional del Derecho a la Identidad, Olga recibió por primera vez su documento.En una nota con el periodista Mauro Fulco, para C5N , Olga relató que, tras la muerte de sus papás, iba a ser dada en adopción y entonces no tramitaron su DNI. Con el paso del tiempo no tenerlo le fue complicando la vida. "Cuando era chica no me importó tanto pero cuando fui madre fue muy duro. Me pedían el DNI para hacerme análisis, para retirar a los chicos del colegio, ni atenderme en el hospital y nunca tuve un trabajo formal", dijo.Julián, el marido de Olga, fue clave para que ella pudiera recibir su primer DNI. Días atrás hizo un video contando que había iniciado el trámite hace 7 años y seguía esperando. Lo publicó en sus redes sociales y pronto llegó a manos del presidente Alberto Fernández. Gracias a ello, Olga fue convocada para recibir su documente en un acto por el día del Derecho a la Identidad."Olga ahora es alguien, ahora tiene identidad. Antes para que puedan atenderse en un hospital era una lucha y nuestros hijos no podían recibir la AUH", explicó y añadió “ser alguien es igualdad para todos”.El gobierno nacional concretó una iniciativa que otorga derecho a la identidad a las personas que no poseen DNI. Será a partir de un certificado de preinscripción que funcionará como documento de identidad provisorio, hasta que se termine el trámite de registro.Por problemas con partidas de nacimiento o los DNI, hay más de 30.000 niños y niñas en nuestro país que no pueden acceder a salud y educación según un informe de UNICEF Argentina. La la cifra de adultos podría llegar a los 900.000.