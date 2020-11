La provincia continúa trabajando para combatir los incendios en la zona de las islas del Delta del Paraná





Más de 100 agentes de Santa Fe, Entre Ríos y del Plan Nacional de Manejo del Fuego se suman al combate, junto a dos aviones hidrantes.Más de 100 brigadistas y personal de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y del Plan Nacional de Manejo del Fuego se encuentran trabajando desde este martes para combatir los focos de incendios desatados en la zona de islas del Delta del Paraná. La iniciativa, que incluye la presencia de dos aviones hidrantes, continúa siendo dirigida desde el comando de operaciones establecido en el Aeródromo de la localidad de Alvear.“Tuvimos una reunión de trabajo conjunto con autoridades de Nación y Entre Ríos para la confección de este operativo, porque el clima marca cambios, pero no habla de fenómenos de consideración”, señaló el secretario de Protección Civil de la provincia, Roberto Rioja.El funcionario precisó, además, que se trabaja con dos aviones hidrantes, mientras se espera el arribo de un helicóptero con helibalde, que también permite el traslado de personal para trabajar en “puntos lejanos” a los que se intentó arribar por lancha, pero que el caudal del río no lo permite.Al respecto, detalló que las áreas más afectadas son las cercanas a la traza Rosario-Victoria, y frente a la ciudad de Arroyo Seco. Y remarcó que el arribo del helicóptero “permitirá trabajar no solo con los aviones, sino también con el helibalde, con capacidad para tirar agua sobre el fuego, y de trasladar mayor cantidad de brigadistas, porque son óptimos para este tipo de trabajos”.