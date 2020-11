La provincia propuso al Consejo Federal de Educación la posibilidad de iniciar el ciclo lectivo el 15 de marzo del año 2021





Desde la cartera educativa provincial se propone ensamblar los ciclos lectivos 2020 y 2021.La ministra de Educación de la provincia, Adriana Cantero, brindó precisiones acerca del inicio del ciclo lectivo 2021 indicando que "nuestra propuesta ya ha sido elevada a la presidenta del Consejo Federal de Educación e incluye la posibilidad de ensamblar el ciclo 2020 con el ciclo 2021, tal cual lo indican los acuerdos federales”.En relación a las fechas precisas respecto del presente ciclo y el correspondiente a 2021, Cantero manifestó que “a partir del 15 de diciembre los chicos entrarían en sus vacaciones y el 17 de febrero, que es cuando los docentes se reintegran de sus licencias anuales ordinarias, volvemos de las vacaciones y vamos a comenzar el cursado del periodo de intensificación pedagógica con los grupos prioritarios”.“Estos grupos son 7° grado para la primaria, 5° año para la finalización de la secundaria y 6° año para la escuela técnica. Estos, tendrán un cursado intensivo entre el 17 de febrero y finales de marzo, por eso a los padres les decimos que los actos colación serán en marzo y no en diciembre porque el ciclo lectivo aún no habrá terminado”, añadió la ministra.Por otra parte, la titular de la cartera educativa agregó: "Además, durante el mes de febrero las escuelas van a poder citar a grupos de niños, niñas y adolescentes para poder tener tutorías, espacios de seguimiento y cierre de las evaluaciones del año 2020. En tanto que, a partir del 15 de marzo y hasta el 20 de diciembre se extenderá el ciclo lectivo 2021, que conlleva en ese plazo la garantía de los 180 días de clases pautados por ley, son dos ciclos lectivos que se articulan y que tendrán por esa razón indicaciones precisas a la organización escolar que aseguren trayectorias continuas”.Expectativas por la presencialidadEn otro tramo, para referirse a la importancia de la presencialidad, la Ministra expresó: "Nosotros estamos muy expectantes de que el 17 de febrero podamos estar en presencialidad en todas las localidades donde no hemos podido tener todavía esa experiencia”.En ese contexto, la titular de la cartera educativa aclaró que “en la medida que las autoridades de Salud van indicando que las localidades ingresan en la clasificación de bajo riesgo de contagio, allí abrimos las escuelas para garantizar esta posibilidad del nuevo encuentro entre los estudiantes y los educadores en el espacio escolar con los protocolos respectivos. Esto esperamos poder hacer con todos los chicos en febrero y marzo, pero si la pandemia no diera esta posibilidad, también está planificado el modo para trabajar en la distancia o de manera combinada”.