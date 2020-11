LA PROVINCIA Y EL MUNICIPIO DE SANTA FE TRABAJAN PARA REACTIVAR LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

De cara a la temporada de verano, se llevó a cabo un encuentro en el que se analizaron los protocolos a seguir y los alcances del programa Santa Fe Plus.El Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, a través de la Secretaría de Turismo, impulsó este martes un encuentro con representantes de la municipalidad de Santa Fe, con el fin de avanzar en el diseño de un plan de trabajo ante el comienzo de la temporada de verano teniendo en cuenta las medidas de distanciamiento y los protocolos necesarios en el marco de la pandemia de coronavirus, así como también para instrumentar el Programa Santa Fe Plus en la ciudad.El encuentro estuvo encabezado por el secretario de Turismo, Alejandro Grandinetti, quien destacó que “estos encuentros se vienen realizando con las autoridades de los municipios y comunas de toda la provincia que se están preparando para una temporada distinta, que tiene como eje la promoción en todo el país, que es una novedad para nuestra provincia”.“En particular, con Santa Fe, estuvimos coordinando las tareas y los protocolos que van a elevar a los ministerios de Salud y de Trabajo, para que los ciudadanos y ciudadanas puedan disfrutar de los espacios abiertos y de a poco ir entrando en la temporada de verano, que será de cuidados pero creo va a ser buena en términos generales”, agregó.Asimismo, el funcionario indicó que si la curva de casos en la provincia se mantiene, “creemos que para diciembre vamos a tener las condiciones para que podamos hacer turismo”; manifestando también: “Lo que queremos es la mayor apertura posible sin poner en riesgo la salud pública, tal como nos pidió el gobernador Omar Perotti. Necesitamos recuperar la actividad económica, de hecho estamos lanzando Santa Fe Plus, que es agregar incentivos para que de toda la Argentina vengan a la provincia; para generar empleo, para que nuestros comerciantes puedan vender más. Ese es el estímulo que estamos tratando de buscar y por eso estamos trabajando junto al ministro Costamagna y todo el equipo del Ministerio, involucrando a Comercio Interior y a Desarrollo Territorial para que sea un verano de actividad, de respiro, de cambio de aire y que nos permita recuperar lo perdido durante el año”.En cuanto a los protocolos, Grandinetti afirmó que “siempre son generales, ante cada situación en particular lo vamos a evaluar. Tenemos que recordar que aún tenemos circulación comunitaria y esperamos llegar a diciembre sin, tenemos un sistema de salud que ha demostrado ser muy sólido y consistente en el pico, si se confirma que lo dejamos atrás, creemos que efectivamente vamos a llegar con pocos casos. Ante cualquier situación específica, vamos a tomar las medidas que preserven la salud de todos los santafesinos y santafesinas”.Por último, el secretario de Turismo indicó que se está trabajando en forma coordinada con Nación en “un plan de trazabilidad para aquellos que se van a desplazar entre provincias o dentro de la misma provincia para que eso nos ayude a actuar rápidamente en el caso de detectar algún contagio. La idea es que sea un protocolo general y que ante un caso particular se tomen las medidas adecuadas”.Del encuentro, llevado a cabo de manera virtual, participaron también el subsecretario de Inversión y Procesos de Fiscalización y Control del Turismo, Santiago Sanchez; y por el municipio de Santa Fe el secretario de Producción y Desarrollo Económico, Matias Schmüth; y el director de Turismo, Franco Arone.