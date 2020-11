Perotti en el congreso de Carsfe: “Ustedes son un puntal para poner de pie a la provincia de Santa Fe”





El encuentro se desarrolló este miércoles de manera virtual bajo el lema: “Tenemos que hablar. Un puente entre el campo y la ciudad”.El gobernador de la provincia, Omar Perotti, participó este miércoles del congreso anual de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), que se desarrolló de manera virtual bajo el lema: “Tenemos que hablar. Un puente entre el campo y la ciudad”.“El mismo convencimiento y fortaleza que estamos poniendo en este momento para cuidar la salud de todos hay que ponerlo en la reconstrucción de la estructura productiva de la provincia de Santa Fe”, señaló Perotti durante el evento, encabezado por el presidente de la entidad, Carlos Castagnani.En ese contexto, al dirigirse a los directivos y socios de Carsfe, indicó: “Ustedes son un puntal para eso, para no solo poner de pie a Santa Fe; son los que nos dan el impulso para saber que, si estas cosas que se hacen y pasan en la provincia se toman y se impulsan como políticas nacionales, estoy convencido que vamos a encontrar alternativas diferentes”.Y valoró: “Para nosotros, como gobierno de la provincia, que una institución se plantee hacer un alto a las tareas cotidianas para reflexionar sobre cómo estar generando mejores condiciones de diálogo entre el campo y la ciudad, sin duda que es un activo importante de la provincia”.Además, el gobernador evaluó que el trabajo entre el gobierno y Carsfe permite generar “una visión sobre políticas públicas para el sector”. Y agregó: “Es un momento duro, difícil, donde todos los que tenemos alguna responsabilidad institucional no podemos desfallecer; no es momento para caer en el desánimo ni para arriar sueños, al contrario, es un momento para tenerlos bien altos y saber llevarlos adelante”.“En los momentos difíciles no se sale sólo -continuó Perotti-; se sale cooperando y tratando de ver cuáles son los puntos comunes. Para eso es central hacer cosas en común, porque va uniendo, generando confianza, acercando actores que sabemos que podemos hacer cosas juntos para el bienestar de quienes presentamos. Y, fundamentalmente, en un sector estratégico para la provincia de Santa Fe y para la Nación Argentina”.El mandatario dijo, además, que “el desafío que tiene el sector es un esquema de políticas públicas de largo plazo, tanto para el sector agroalimentario como el agroindustrial. Soy un ferviente defensor de ellas porque es el sector que ha demostrado que tiene la potencialidad de poder producir plenamente y desarrollar sus actividades en forma integral, sin interrumpirlas”.Y concluyó: “Eso nos permite no solo generar una visibilidad de la producción a pleno desde el sector agropecuario que aporta las materias primas para que se elaboren los productos que después se exportan, y que nos traen las divisas. Esas divisas que tanto nos desvelan en estos días y que tanto necesitamos como Nación”.