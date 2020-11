PEROTTI EN INVAP: “NUESTRA CIENCIA TIENE FUTURO Y PUEDE BRINDAR RESPUESTAS CONCRETAS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DE SANTA FE”

El gobernador Omar Perotti, junto con su par de Río Negro, Arabela Carreras.





El gobernador firmó un convenio junto a su par de Río Negro y la empresa de Bariloche para el asesoramiento, capacitación y transferencia de tecnología para la provincia.El gobernador Omar Perotti, junto con su par de Río Negro, Arabela Carreras, firmó este lunes un convenio con la empresa INVAP (Investigación Aplicada) para el asesoramiento, capacitación y transferencia de tecnología de última generación destinada al área de seguridad en toda la provincia.“Santa Fe ha recibido, a través del presidente Alberto Fernández, un fuerte apoyo para enfrentar una de las dificultades más importantes que tiene la provincia que es la lucha contra el delitoy la necesidad de dar un salto tecnológico en nuestra institución policial. Allí surgieron las distintas alternativas de incorporación de tecnología y, el ministro Marcelo Saín y todo su equipo, inmediatamente plantearon la necesidad de trabajar con tecnología nacional”, explicó Perotti durante la actividad.El primer mandatario santafesino afirmó, además, que “eso nos pone doblemente satisfechos. En primer lugar, empezar a encontrar una respuesta tecnológica dentro de la Argentina; y en segundo lugar, que esa posibilidad de desarrollo nos ayude a mejorar la seguridad en la provincia y que, también, se multiplique como posibilidad cierta de la seguridad del desarrollo de un instituto, de las fuentes de trabajo, del desarrollo profesional. Apostamos a que nuestra ciencia tiene futuro y respuestas para mejorar la seguridad de Santa Fe”.APOYAR A LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍAPor ello, Perotti ratificó: “Hoy es el inicio de un vínculo muy provechoso para INVAP y para la provincia de Santa Fe. Con estas acciones estamos dando una señal clara hacia la ciencia y la tecnología nacional”.“Siempre me gustó decir que era bueno tener leyes, pensamientos, proyectos para apoyar a la ciencia y la tecnología en la Argentina, pero nuestro país tenía de una vez por todas que decidir apoyarse en estas”, concluyó el gobernador.Por su parte, Carreras sostuvo que “hoy es un momento importante porque una provincia puede encontrar soluciones en una empresa de nuestro país. Empresa que ha sido un orgullo a lo largo de más de 40 años”.“Para llegar a INVAP como la que tenemos hoy, hicieron falta políticas de Estado. Hoy podemos decir que nuestra tecnología compite en los mejores mercados del mundo y gana, además, las mejores licitaciones. También en lograr que esta tecnología se aplique a nuestro territorio para llegar a los que menos tienen”, aseguró la gobernadora de Río Negro.Seguidamente, el senador Mirabella destacó el acuerdo firmado que tiene como objetivo desarrollar ”tecnología para mejorar nuestros sistemas de seguridad en estos helicópteros no tripulados que va a tener la Provincia de Santa Fe” y también “la posibilidad cierta de empezar a establecer una relación duradera y de largo plazo entre la Provincia y esta empresa del Estado” para el “desarrollo de investigación en comunicaciones, en tecnología ligada a la medicina nuclear, en radarización y en tecnología aplicada a muchos sectores de la economía santafesina”.En tanto que el ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain, informó que "iniciamos una etapa de desarrollo conjunto entre INVAP y la provincia. INVAP probé tecnología y desarrollo, a requerimientos y por necesidades. Dentro de nuestro plan de seguridad preventiva, tenemos un programa de desarrollo de ciertos dispositivos de detección de imágenes y lo vamos a desarrollar juntos, con ellos, y vamos a estar involucrados en el proceso de formulación de la propia tecnología".Por último, el presidente del directorio de INVAP, Hugo Albani, agradeció “la confianza que depositan en nosotros para encarar la solución a problemas que su provincia tiene en materia de seguridad. Consideramos que el éxito en un emprendimiento de esta naturaleza es central. Hemos ayudado a resolver numerosos problemas vinculados a este tipo de actividades”.Y sumó: “Tenemos esperanzas dentro de nuestra empresa de poder ir adelante rápidamente con el cumplimiento de vuestras necesidades en esa materia”.Cabe señalar que la rúbrica del convenio se llevó a cabo en la ciudad de San Carlos de Bariloche y participaron el ministro de Seguridad, Marcelo Sain; el senador Nacional, Roberto Mirabella; el secretario de Seguridad, Germán Montenegro; la secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación, Marina Baima; y el subsecretario de Seguridad Preventiva, Diego Lluma.DETALLES DEL CONVENIOINVAP es una empresa argentina de alta tecnología dedicada al diseño, integración, y construcción de plantas, equipamientos y dispositivos en áreas de alta complejidad como energía nuclear, tecnología espacial, tecnología industrial, tecnología en seguridad y equipamiento médico y científico. Está considerada como la firma más prestigiosa en América Latina en el rubro.De este convenio marco se desprenden una serie de proyectos en común, el primero es la integración del Ministerio de Seguridad santafesino en la etapa final del desarrollo del dron RUAS-160 (autonomía de largo alcance, con sensores de última generación con una diversidad de utilizaciones) con adaptaciones propias para misiones de ISR (Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento) adaptado para el territorio santafesino.El convenio también abarca otras innovaciones tecnológicas de sistemas itinerantes de reconocimiento y acciones múltiples, tales como:>>Incorporación de sistemas no tripulados, sensores electroópticos, sensores radar, sistemas de trazabilidad de bienes de alto valor, sistemas de coordinación y control de despliegue de FFSS, sistemas de comunicaciones, etc.>>Modernización, recuperación y actualización tecnológica de equipamiento y sistemas existentes en la provincia de Santa Fe.>>Asesoramiento y la consultoría técnica para la evaluación, selección adquisición y despliegue de equipos y sistemas tecnológicos para la provincia de Santa Fe.>>Capacitación de personal seleccionado por la provincia en áreas tecnológicas relevantes.