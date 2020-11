PEROTTI REALIZÓ ENMIENDAS A LA LEY DE PARIDAD PARA INCORPORAR LA FÓRMULA DE GOBERNADOR/A Y VICEGOBERNADOR/A

Para ello, el gobernador vetó propositivamente la normativa que negaba la paridad en la fórmula sin justificación alguna y garantizar que contenga a ambos géneros. La nueva propuesta debe ser aprobada por la Legislatura provincial.El gobernador Omar Perotti hizo uso de sus atribuciones constitucionales y realizó enmiendas a la Ley de Paridad, incorporando la fórmula de gobernador/a y vicegobernador/a, que había quedado fuera del proyecto.Al respecto, la subsecretaria de Mujeres, Género y Diversidad, María Florencia Marinaro, explicó que “el gobernador vetó propositivamente y realizó enmiendas a la Ley de Paridad, solicitando a la Legislatura que incorpora a la fórmula gobernador/a y vicegobernador/a, que había quedado fuera del proyecto sancionado sin justificación alguna”.“La propuesta del gobernador es la modificación de los artículos 3 y 6 de dicha ley y con una incorporación expresa que amplía aún más el principio de paridad, entendiendo que no existen razones públicas que puedan generar la exclusión”, agregó.“Entendemos que la fórmula de gobernador/a y vicegobernador/a es la representación más importante que tiene el Poder Ejecutivo y como tal no debería ser excluida. Esta es una decisión del gobierno provincial que demuestra el compromiso real de la gestión con las políticas públicas igualitarias”, continuó la subsecretaria de Mujeres, Género y Diversidad.Para Marinaro, “esta decisión no es un hecho aislado, se enmarca en una idea de gestión que comenzó con la decisión política de jerarquizar las áreas de género y diversidad sexual al rango ministerial de Secretaría de Estado, que continúa paso a paso con la capacitación de Ley Micaela no solo al gobierno provincial sino también a municipios y comunas, instituciones y empresas a lo largo y a lo ancho de la provincia; y que también tiene su correlato en lo presupuestario con un presupuesto con perspectiva de género que involucra a 13 programas de 8 ministerios”, agregó la funcionaria.“La decisión legislativa de excluir la fórmula pudo haber obedecido a distintos criterios, incluso a especulaciones políticas. Con este gobierno no vinimos a especular sino a reivindicar derechos y ampliarlos, vinimos a dejar huella. Espero que la legislatura acepte las enmiendas y tome el mismo compromiso. Es decir, el tema vuelve a manos de los legisladores que pueden insistir con su texto original con el voto de los 2/3 o aceptar las enmiendas con mayoría simple”, añadió Marinaro.“Por eso, esperamos que los y las legisladoras aprueben la enmienda, estén a la altura de las circunstancias y tomen este compromiso político e institucional del gobierno”, concluyó la subsecretaria de Mujeres, Género y Diversidad.