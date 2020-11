Perotti: “Vamos a tener un nivel de actividad creciente el año que viene”





Lo aseguró el gobernador tras recorrer la fábrica de electrodomésticos Liliana, cuyos titulares anunciaron una inversión de 300 millones de pesos y la generación de 200 nuevos puestos de trabajo.Este viernes, el gobernador Omar Perotti recorrió las instalaciones de la empresa fabricante de electrodomésticos Liliana, radicada en la ciudad de Granadero Baigorria. La actividad se realizó en el marco de un anuncio de inversión por parte de la firma de 300 millones de pesos para la producción de nuevos modelos de su manufactura. Para tal fin, sumará una flamante nave industrial de 10.000 metros cuadrados que permitirá la incorporación de 200 nuevos trabajadores, 180 de los cuales ya han ingresado.Consultado por la importancia de la inversión anunciada, el gobernador valoró la actitud de la empresa, y puso de relieve su capacidad productiva: “En los primeros días de la pandemia, esta empresa puso lo mejor de sí para confeccionar las máscaras con las que nuestro personal de salud comenzó a protegerse. Estamos en una firma que reúne los requisitos concretos de la industria nacional: integrada y preparada para los desafíos de competencia aún en momentos duros, pero con un potencial enorme cuando hay una definición política de acompañar el desarrollo industrial de la Argentina”.En tanto que, sobre la actualidad de la actividad productiva santafesina, el mandatario afirmó que “quienes recorremos la provincia a diario podemos ver claramente una Santa Fe que ha recuperado su actividad, que ha recuperado los niveles de consumo de energía del 2019, más allá de que ese no ha sido tampoco un buen año, ya que veníamos de una caída. Pero después del enorme parate que tuvimos en abril, es una señal concreta de que el sector industrial está con buen volumen de producción y además anuncia ampliaciones e incorporación de tecnología”.Asimismo, Perotti subrayó el lugar de la Unión Obrera Metalúrgica en el acompañamiento de la actividad industrial: “La UOM ha sabido acompañar el diseño de los protocolos iniciales para que pudiésemos ir poniendo en marcha esta industria y muchas otras vinculadas a la metalmecánica, que han sido proveedoras de las actividades esenciales. Tenemos una provincia que ha podido mantener un muy buen nivel industrial, con alto cumplimiento de los protocolos, y eso es muy meritorio de parte de los titulares de las empresas y del gremio en la elaboración y control de los mismos”.Finalmente, destacó el valor de este anuncio para las expectativas laborales de los santafesinos: “Dar estas señales es de alta motivación, tanto para el que tiene el empleo, porque recupera seguridad, como para el que no lo tiene, porque genera una expectativa más cercana. Uno es consciente de que va a haber una caída fuerte del PBI en Argentina, pero también hay perspectivas claras de que vamos a tener un nivel de actividad creciente el año que viene, y nuestra industria santafesina tiene que estar preparada para eso”.Por su parte, el socio gerente de la firma, Leonardo Jacobson, brindó detalles de la inversión anunciada: “Venimos de años muy complicados, donde hemos tenido máquinas paradas, y en los que la actividad industrial era muy difícil de sostener. Hoy nos encontramos con la buena noticia de una inversión muy importante que vamos a hacer en esta planta”.Y concluyó: “Se trata de una ampliación. Vamos a estar extendiendo 10.000 metros cuadrados en este predio para sustituir productos que antes eran importados y también para ampliar nuestro lineal y nuestra capacidad productiva. Es una inversión de 300 millones de pesos que generará 200 nuevos puestos de trabajo, de los cuales 180 ya han ingresado; los hemos incorporado entre septiembre y octubre. Esto no es una expresión de deseo, sino que es un hecho, y ya se está realizando”.PRESENTESDe la actividad participaron también el secretario de Industria de la provincia, Claudio Mossuz; el senador provincial Marcelo Lewandowsky; el secretario general de la seccional Rosario de la UOM, Antonio Donello; y los socios gerentes de la empresa, Cintia Jacobson y Fernando Jacobson.