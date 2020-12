Adrián Castagnani fue 3º en San Nicolás, y sigue firme en la batalla por el campeonato que proseguirá en 2021

CATEGORÍAS AGRUPADAS FEDERADASOtro podio para cerrar bien el añoAdrián Castagnani fue 3º en San Nicolás, y sigue firme en la batalla por el campeonato que proseguirá en 2021Adrián Castagnani cosechó valiosos puntos en San Nicolás, y cerró el 2020 con un balance positivo en las primeras cuatro fechas del campeonato de Turismo Agrupado 1600 2020-2021. Quien representa a Chabás fue tercero en esta cuarta final del certamen, y recortó distancias en una ajustada pelea por el título, que aún tiene muchas carreras programadas en el año entrante.El fin de semana comenzó con las pruebas libres del viernes, donde Castagnani fue extremadamente veloz y estaba con nivel para pelear la pole position entre los 25 anotados. Pero en los entrenamientos oficiales del sábado, Adrián sufrió la rotura del motor y hubo que poner otra planta impulsora, la de repuesto, con un poco menos de rendimiento.De todas maneras, la prolijidad del equipo en el trabajo hizo que el Renault Clio siguiera estando en los primeros puestos, y clasificó tercero. El domingo en la serie fue escolta de Alejandro Torrisi, posteriormente ganador de la final, en la cual Castagnani se dedicó a pelear por el segundo lugar con Nicolás Cipollone, a quien por detalles no pudo doblegar en una espectacular batalla hasta la llegada misma.“Estoy muy contento porque pudimos remontar el fin de semana. Arrancamos muy bien el viernes en las tandas libres pero se rompió el motor el sábado a la mañana y con el impulsor de repuesto le faltaba un poquito, a pesar de que anduvimos rápidos también. No pudimos clasificar tan bien, pero en la serie fuimos segundos y en la final tuvimos una largada regular, lo que hizo que se nos vinieran los de atrás y luego fue cuestión de avanzar en el ritmo”, aseguró el chabasense.Y continuó: “Con el pasar de las vueltas pude alcanzar a Cipollone y nos pasamos varias veces, fue una linda carrera. En el final le puse casi todo el auto a la par pero el comisario deportivo no consideró válida la maniobra y si bien llegamos con la trompa por delante, nos quedamos con el tercer puesto final”.Por otra parte, analizó: “Descontamos en el campeonato y estoy muy agradecido al Giacone Competición, porque el sábado cambiaron el motor en tiempo récord, y Sergio Giacone fundamentalmente porque después del Turismo Nacional en San Juan se dedicó toda la semana para que el Renault Clio esté competitivo".Finalmente, el piloto del Renault Clio número 2 completó: “El campeonato va a ser largo y tenemos todo el año que viene por delante si la situación sanitaria sigue medianamente como está ahora. Seguiremos trabajando para tratar de estar siempre ahí adelante para sumar puntos. Felices fiestas para todos, para el equipo, los sponsors y la familia”.Apoyan a Adrián Castagnani: Peña ‘Los Miércoles’ Chabás, La Planta de Granos S.A, Hernández S.R.L, Vigatech, HC Materiales, Mercadito Leo, Baterías Bottoni, Pico Hnos, Ricardo Quadrelli e hijos.