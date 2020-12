Adrián Castagnani penó con los neumáticos pero de todos modos sigue cosechando valiosos puntos en el Turismo Agrupado 1600

CATEGORÍAS AGRUPADAS FEDERADASGanó su serie y sumó fuerte en la finalAdrián Castagnani penó con los neumáticos pero de todos modos sigue cosechando valiosos puntos en el Turismo Agrupado 1600El tercer compromiso del campeonato fue duro para Adrián Castagnani pero logró sacarle rédito ganando su serie, y llegando quinto en la final de Turismo Agrupado 1600 en Marcos Juárez. Con un gran parque automotor, la categoría tuvo muchas emociones en una carrera donde el de Chabás aguantó hasta donde pudo con neumáticos muy desgastados.Durante el sábado, los tiempos eran buenos en entrenamientos sabiendo que no había juegos de gomas con potencial, y luego en clasificación, ni con las gomas usadas ni con el juego sorteado se pudo dar en la tecla. Al no poder utilizar gomas nuevas, se convirtió en el dolor de cabeza para intentar pelear por el triunfo. De todos modos, Adrián quedó segundo, en un enorme esfuerzo de todo el equipo Giacone Competición.De cara al domingo, se apostó a colocar el juego de neumáticos de menor nivel en la serie y guardar el resto para la final, y en principio salió bien, con lo justo, porque en la serie Castagnani hizo diferencia al principio adelante, pero sobre el final corrió riesgo su triunfo al ceder tiempo en cada giro. Esa victoria lo dejó segundo para la grilla final, donde en la largada estuvo cerca de quien sería el vencedor Matías Quaglia, pero luego con el transcurrir de los giros no pudo aguantar y perdió algunos puestos para llegar quinto, con la prioridad de sumar puntos en un campeonato que aún tiene mucho por recorrer.“El sábado fue bastante lógico en entrenamientos pero en clasificación se nos complicó con las gomas usadas obtenidas en el sorteo y las que ya teníamos. El auto sin caucho no funcionaba de la mejor forma, aunque pudimos clasificar segundos. No estábamos conformes con el tiempo pero salimos a pelear el domingo”, manifestó el representante de Chabás.Y continuó: “Pusimos las peores gomas para la serie, y la pudimos ganar, conservando lo poco que quedaba de caucho para la final. Hicimos cambios en el auto para la final que no cayeron bien, y nos complicó. La final la largué bien, me tiré por afuera pero no pude pasar a Matías Quaglia. Y a partir de ahí ya perdíamos terreno con él, y mi ritmo lo pude mantener dos o tres vueltas y nos caímos. Luego nos pasó Andrés Cief, y no podía seguirlo. El Clio no estaba andando bien y me mantuve lo más que pude, sabiendo que la prioridad era llegar y sumar puntos. Veníamos de 8 o 9 carreras con excelentes resultados y esta vez no fue tan así”.Finalmente, Castagnani afirmó: “Ahora ya estamos pensando en San Nicolás, circuito que a nuestro auto le cae muy bien, así que aprovecharemos para buscar la revancha”.La próxima fecha será el fin de semana del 19 y 20 de diciembre en San Nicolás.Apoyan a Adrián Castagnani: Peña ‘Los Miércoles’ Chabás, La Planta de Granos S.A, Hernández S.R.L, Vigatech, HC Materiales, Mercadito Leo, Baterías Bottoni, Pico Hnos, Ricardo Quadrelli e hijos.