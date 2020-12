Alberto Fernández: "Antes de fin de año vacunaremos a 330.000 personas"

Fuente: minutouno.com





"Entre enero y febrero se vacunarán a 10 millones de argentinos", ratificó el Presidente y aseguró que será el primero en aplicársela "para que nadie tenga miedo" de la vacuna Sputnik V.El presidente Alberto Fernández afirmó este jueves al cumplirse un año de su asunción en el ejecutivo nacional que el país contará con "600 mil dosis de vacunas contra el coronavirus para vacunar a 330 mil personas antes de fin de año"."En enero se vacunarán 5 millones de personas más y en febrero se completará el resto", dijo el mandatario, acompañado por el ministro de Salud, Ginés González García, en la Casa de Gobierno.Además, pidió "entender que la vacuna no resolvió" aún el problema de la pandemia del coronavirus e hizo un "llamado a la reflexión" ya que el virus sigue circulando y deben mantenerse los cuidados para evitar la propagación de la enfermedad."En el mientras tanto hay que seguir cuidándose", enfatizó el mandatario en una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, donde agradeció especialmente al presidente de Rusia, Vladimir Putin, por "haberse ocupado personalmente" de las negociaciones con la Argentina por la vacuna.El Presidente admitió que es "complicada" la logística para el envío de las vacunas y que aún resta la aprobación de la Anmat. Por eso, confirmó que la semana próxima viajarán funcionarios a Rusia "para verificar todas las dudas que tienen que sacarse sobre las condiciones de producción y la calidad de la vacuna"."Quiero hacer hincapié en mi gratitud al Fondo Soberano ruso por la rapidez con la que pudimos cerrar este acuerdo, especialmente al presidente (Vladimir) Putin quien personalmente se ocupó a ayudar a que esto ocurra. Nos permite acceder a la vacuna al mismo tiempo que el mundo central", resaltó.Además, como una muestra de dar un golpe de confianza sobre la calidad del desarrollo ruso, Fernández aseguró que él será el primero en aplicarse la Sputnik V. "No tengo ninguna duda de su calidad. Yo voy a ser el primero en vacunarme", dijo.Por su parte, Ginés González García informó que en un principio el laboratorio Pfizer se había comprometido a entregar algunas dosis en diciembre y otras durante el verano. Sin embargo, nunca se terminó de firmar el contrato y las negociaciones parecen haberse estancado. “Recuerden que Pfizer fue la primera compañía con la que se reunió el Presidente; tengo la sospecha de que hay un problema de disponibilidad y por eso no se animan firmar un contrato”, analizó.