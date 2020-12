Ale Bucci Racing afrontará el cierre de temporada de la Clase 2, con Nicolás Posco como favorito a proclamarse monarca otra vez

TURISMO NACIONALBuscando un nuevo campeonatoAle Bucci Racing afrontará el cierre de temporada de la Clase 2, con Nicolás Posco como favorito a proclamarse monarca otra vezEste fin de semana se no será uno más para el Ale Bucci Racing, porque está en juego un nuevo campeonato de Turismo Nacional Clase 2, que se definirá en San Juan. El equipo de Villa Gobernador Gálvez llega como líder del campeonato con Nicolás Posco, piloto que busca su segundo título mientras que Bucci aguarda por su tercero como equipo a nivel nacional.Posco tiene una ventaja muy valiosa en el certamen de Clase 2, pero no es definitoria y para consagrarse campeón deberá buscar ser protagonista. Para ello se trabajó a pleno en el taller y Alejandro Bucci emprendió viaje este miércoles para instalarse en el moderno autódromo de ‘El Villicum’, en las cercanías de Albardón.“Estamos muy bien, porque el equipo hizo todo el repaso completo en el auto y luego se lo probó en el rolo y funcionó muy bien. Estamos tranquilos de cara a la definición y ojalá nos caiga bien el circuito. Si bien ya corrimos ahí, no me agarró en el mejor momento personal, y no rendimos bien con el auto pero ahora vamos con todas las pilas y tenemos todo encaminado. Va a ser fundamental clasificar bien, meternos entre los diez primeros para hacer buenas series y tener opciones en las dos finales, siempre mirando qué hacen nuestros contrincantes más directos”, comentó Nico Posco, campeón 2018 con el Ale Bucci Racing, con el mismo Ford Fiesta con el cual pretende consagrarse este domingo.Además, el equipo estará como siempre de lleno con los tres autos por igual, donde Maximiliano Bestani es quien demostró estar capacitado para poder ganar en La Plata, y se escapó por poco en las anteriores fechas dobles, conquistando un podio y una serie ganada. El tucumano, al respecto afirmó: “Vamos con muchas expectativas y ganas de andar muy bien. Esta fecha me viene bien para probar en otro tipo de circuito, y ojalá que San Juan me caiga bien de entrada, y que el motor aguante bien. En La Plata se nos escapó estando muy cerca, y en este caso queremos ser prolijos e ir de menor a mayor, cuidando el auto el sábado para llegar con el vehículo entero el domingo también. Sabemos que las temperaturas serán altas durante el fin de semana y trataremos de administrar el físico y también los neumáticos para lograr un mejor rendimiento”.Finalmente, donde se han focalizado muchos detalles es en el Fiat Argo de Gabriel Scordia, con quien esperan lograr resultados óptimos luego de no poder cerrar un fin de semana positivo a lo largo de este año tan difícil. “Creemos que podemos andar bien en San Juan porque las expectativas que traemos están en terminar el año mucho mejor de lo que fue La Plata. Esperamos que le caiga bien la parte trabada y lenta al Argo, que en La Plata era donde andaba bien. Un buen resultado nos ayudará a arrancar con otro entusiasmo el 2021”.Cronograma:Viernes:09.00: Entrenamiento 111.00: Entrenamiento 215.00: Clasificación Fecha 717.00: Clasificación Fecha 8Sábado:09.10: 1ª Serie Fecha 7 (4 vueltas)09.35: 2ª Serie Fecha 7 (4 vueltas)16.10: Final Fecha 7 (12 vueltas)Domingo:09.15: 1ª Serie Fecha 8 (4 vueltas)09.35: 2ª Serie Fecha 8 (4 vueltas)12.40: Final Fecha 8 (12 vueltas)