GRANDINETTI: “LOS TURISTAS QUE RECORRAN LA PROVINCIA VAN A RECIBIR BENEFICIOS EN TODA LA CADENA DE VALOR”

Convenio celebrado entre el gobierno provincial y las entidades comerciales representativas de Santa Fe.





La provincia firmó un convenio con entidades comerciales que otorgará descuentos que van entre el 10%, 20% y 30% a las personas que se alojen en la provincia.Los secretarios de Turismo, Alejandro Grandinetti, de Comercio Interior y Servicios, Juan Marcos Aviano, y de Desarrollo Territorial y Arraigo, Fabricio Medina, brindaron este jueves detalles sobre el convenio específico celebrado entre el gobierno provincial y las entidades comerciales representativas de Santa Fe que le brindarán promociones y descuentos a todos los turistas que se alojen en el territorio provincial.En la oportunidad, Grandinetti expresó que “el turismo es una de las formas de generar empleo, actividad económica. A partir de la decisión del gobernador Omar Perotti, entendimos que no podíamos tener dos meses sin facturación, principalmente en las grandes ciudades, por eso, a través del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, impulsamos los programas Santa Fe Plus y Descubrí Santa Fe”.“Es importante que todos aquellos que recorran la provincia sepan que van a tener beneficios en toda la cadena de valor y, de esta manera, vamos a derramar en la actividad comercial”, añadió Grandinetti.Aviano expresó que “las promociones y descuentos van desde el 10%, 20% y 30% y los consumidores las van a poder recibir en los comercios adheridos acreditando su alojamiento en el territorio provincial”.“Por su parte, los comerciantes deben ingresar al portal de turismo de la provincia (www.santafe.tur.ar) y completar el formulario de inscripción. Luego, se le devuelve una confirmación con un archivo para imprimir la identificación de que ese comercio está adherido a la campaña”, amplió el Secretario de Comercio Interior y Servicios.En ese sentido, Aviano recordó que “hay 76 localidades en la provincia de Santa Fe para alojamiento turístico, tenemos más de 26 mil plazas disponibles y esperamos que la ocupación sea la máxima posible a partir del 21 de diciembre”.“Tenemos zonas turísticas de la provincia donde no solamente el alojamiento es el hotel sino las casas de fin de semana, las cabañas, bungalows y complejos de camping. Eso genera, la compra de alimentos, la farmacia, vestimenta, juguetería, librería, todo lo que son los rubros que puede requerir el turista, que sea beneficioso y los comercios vean el movimiento que no se dio en estos meses”, finalizó Aviano.Finalmente, Fabricio Medina expresó que “preparamos una canasta con productos de la economía regional, licenciatarios de productos de Mi Tierra, para la regiones de Rosario y Santa Fe y de Reconquista, que a partir del 21 de diciembre va a estar disponible en los más de 150 alojamientos adheridos al programa Santa Fe Club”.“Se trata de un fuerte trabajo para apuntalar esta economía y a los emprendedores, una oportunidad para articular comercio, turismo y economía regionales. Un puntapié inicial para que las pymes agroalimetarias muestren su potencial”, finalizó el secretario de Desarrollo Territorial y Arraigo.