LA PROVINCIA PRESENTÓ EN RECONQUISTA EL PROGRAMA DE DESCUENTOS PARA TURISTAS ALOJADOS EN EL TERRITORIO SANTAFESINO

Quienes certifiquen estadía en Santa Fe, se podrán beneficiar con quitas de hasta un 30% en comercios locales adheridos.Los secretarios provinciales de Comercio Interior y Servicios, Juan Marcos Aviano, y de Turismo, Alejandro Grandinetti, acompañados por el intendente de Reconquista, Amadeo Enrique Vallejos, presentaron este jueves en dicha localidad el programa de beneficios para turistas que se alojen en localidades santafesinas. Se trata de descuentos en locales comerciales adheridos que irán entre un 10% y un 30% que se enmarcan en los programas Santa Fe Plus y Descubrí Santa Fe, que el gobierno provincial lleva adelante a través del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología.Durante el acto, Aviano manifestó: “Junto con el ministro Daniel Costamagna; el secretario de Turismo, Alejandro Grandinetti; y el secretario de Desarrollo Territorial y Arraigo, Fabricio Medina, estamos muy firmes detrás de estas acciones que entendemos son un pilar fundamental de la recuperación económica de nuestra provincia. Días atrás, cuando presentamos otras iniciativas de apoyo al sector, decíamos que el fin de semana largo para la actividad comercial fue una revancha, fue un momento donde pudimos ver cómo es motor de pueblos y ciudades. Todos los destinos turísticos y zonas visitadas, que tuvieron un buen movimiento, permitieron dar esa visión de esperanza de cara al año que viene”.Asimismo, el secretario de Comercio destacó: “Las instrucciones del gobernador Omar Perotti son muy claras e indican que debemos estar en cada territorio con cada intendente, institución y proveedor que requiera un acompañamiento de la Provincia. Por eso instrumentamos esta campaña comercial, turística, de la economía social, que busca acercar a los destinos turísticos la mayor cantidad de visitantes en esta temporada. Esta acción nos debe reunir a todos para aprovechar al máximo la complejidad de la crisis sanitaria y promocionar también los destinos que habitualmente no son elegidos por los santafesinos y los argentinos. La idea es sumar la mayor cantidad de comercios en cada localidad. Llamamos a los comerciantes a no desaprovechar la oportunidad que nos da esta situación y darle impulso a destinos que aún no están explotados”.A su turno, Grandinetti afirmó: “La primera tarea en la política es generar trabajo, actividad económica, empleo de calidad; eso es lo que estuvimos hablando al comienzo de la gestión con el gobernador Omar Perotti, y dentro de esa línea de trabajo teníamos claro una sola dimensión, que era poner en funcionamiento un motor económico que la provincia de Santa Fe no estaba utilizando, el turismo. La idea es que sea una política de Estado, no solamente a quienes nos toca administrar la parte pública, sino por todo el arco político, y esto está ocurriendo. También hay coordinación entre los empresarios y trabajadores, por eso lanzamos este Santa Fe Plus, que se agregaba al PreViaje, un proyecto de incentivo de demanda. Todos los actores involucrados lo hicimos entendiendo que el turismo es una actividad económica que puede mejorar la calidad de vida de los santafesinos y santafesinas”.“Nos pusimos todos de acuerdo en algo, tenemos que desarrollar el turismo y empezamos por donde tenemos que empezar, promocionar y convencer a los argentinos para que sepan que Santa Fe tiene las condiciones geográficas, e históricas, las bellezas naturales y de diversidad cultural de cada uno de sus 365 pueblos y ciudades para ofrecer”, concluyó Grandinetti.Para finalizar, el intendente Vallejos resaltó: “Es una alegría poder compartir estas noticias en estos malos tiempos que nos han tocado vivir este año, creemos que es saludable, llegando a fin de año, llevar adelante estas actividades, es un desafío también para nosotros como ciudad. Queremos felicitar y agradecer por todo el esfuerzo que se hace desde cada uno de los lugares, los desafíos requieren de sumar esfuerzos para salir adelante juntos ante las dificultades que nos toca atravesar”.