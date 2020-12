La provincia realizó una capacitación y un simulacro de vacunación contra Covid - 19





Se llevó a cabo junto al Centro de Simulación del Colegio de Médicos de Santa Fe, 2da circunscripción, destinado a voluntarios encargados de la inoculación.La ministra de Salud, Sonia Martorano, recorrió este jueves la segunda jornada de capacitación y simulacro de vacunación contra Covid-19 en el Hospital Provincial de Rosario, donde se instruye al personal y voluntarios a cargo de los operativos y las inoculaciones.“Hay que estar preparados porque no hay fecha de comienzo de vacunación, vamos a estar listos para cuando llegue la vacuna”, aseguró Martorano, y explicó: “Además de estar trabajando en la logística de frío y conservación, un punto importante es la capacitación del recurso humano. Hay más de 5 mil inscriptos como voluntarios y más de 1700 vacunadores que tiene la provincia”.“Nos estamos preparando para una logística tremenda, de un operativo que involucra a muchas personas en poco tiempo, donde vamos a tener que ser todos muy conscientes y ayudar en estos operativos”, indicó la ministra.Asimismo, Martorano alertó que “la llegada de la vacuna no implica que termine de circular el virus. No vamos a tener inmunidad hasta que tengamos vacunada a un 60 o 70 por ciento de la población”.La formación se realiza de manera conjunta entre el Programa Ampliado de Inmunizaciones del Ministerio de Salud provincial, y el Centro de Simulación Rosario del Colegio de Médicos 2da Circunscripción.Por su parte, el director del Centro de Simulación del Colegio de Médicos de Rosario, Mariano Giardina, indicó que la actividad consistió en una “simulación in situ de lo que significa un acto de vacunación, para los casi 7 mil vacunadores”.“Lo que hacemos es mostrar cómo es el acto, que no es solo aplicarse una inyección, hay todo un proceso previo, porque de esta forma se le da seguridad y confianza a la población”, dijo Giardina.El director del Centro de Simulación detalló que el proceso implica “desde el ingreso de la persona, una entrevista de antecedentes y luego se realiza el acto vacunatorio. Estamos capacitando indistintamente para la vacuna que llegue, porque todos tenemos que tener la capacidad de aplicar la vacuna que tengamos”, precisó.De la actividad participó, también, la responsable del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) de la provincia, Soledad Guerrero, entre otras autoridades.