Nicolás Posco y Ale Bucci Racing lograron llevarse la corona en la Clase 2, tras dos intensas finales en San Juan

TURISMO NACIONALNuevamente campeonesNicolás Posco y Ale Bucci Racing lograron llevarse la corona en la Clase 2, tras dos intensas finales en San JuanEl equipo Ale Bucci Racing se consagró tricampeón de Turismo Nacional Clase 2, por segunda vez de la mano de Nicolás Posco, uno de los más destacados pilotos de toda la historia de la divisional. Supo trabajar en pos del campeonato y sumó lo suficiente para mantener una buena diferencia frente a sus rivales en el certamen durante todo el fin de semana en el Circuito San Juan Villicum.La tensión de definir un campeonato era importante, más con la fecha doble y todos los puntos en juego. Pero el equipo se preparó como debía y Nico Posco fue protagonista. Siendo 5º y 7º en clasificación en un trazado con muchas curvas y pendientes, sumado a los kilos de lastre, hicieron que el volante de Moreno quedara más que conforme con los tiempos registrados. El sábado se dio una fecha áspera, porque luego del gran tercer lugar en la serie, recibió un fuerte golpe en la final que lo dejó alrededor del puesto veinte, y remontó a más no poder y así llegar 12º.Con 20 puntos de ventaja arrancó la fecha del domingo con muy buenas perspectivas y no hubo fallas. En la batería, Nico no arriesgó de más, quedó 3º y en una excelente posición para quedarse con el título. La prueba final, con el único objetivo de ser campeón en el horizonte, se dio de manera expectante al principio y con serenidad al final, sin entrar en roces y siempre estando entre los seis primeros. Al finalizar 6º, Posco se alzó con el campeonato de TNC2 por segunda vez, con el mismo auto que el mismo Posco utilizó para consagrarse en 2018, y el mismo con el cual Alejandro Bucci se coronó en 2017. El tricampeonato fue la frutilla del postre para un año de excelentes rendimientos, en un domingo donde Maximiliano Bestani remontó para sumar puntos, y Gabriel Scordia quedó 13º en su mejor actuación con el Fiat Argo.Tras ganar, Nico Posco expresó: “Este campeonato se lo dedico a todo el Ale Bucci Racing, a Rubén y Ariel Guerini, a 'Pepe' Martos, a todos los ingenieros y chicos del taller que son parte de ésto. Se lo dedico a mi sponsor, a Carlos González quien perdió a su cuñado recientemente. También a mi familia que me sigue todo el tiempo, a mis hijos, a Tomás, a quien le voy a llevar la copa”.Y en tanto, el director del equipo tricampeón argentino de TN, Alejandro Bucci, declaró: “La verdad es que estoy muy contento y agradecido a todo mi equipo, a Pepe Martos, a Rubén y Ariel Guerini, a los ingenieros y sigo insistiendo que mi equipo es muy unido y que en los últimos 4 campeonatos logramos 3. Esto nos da más fuerzas para seguir avanzando y creciendo como equipo. Esperamos poder el año que viene trabajar mi amigo 'Pepe' y con Nico en la Clase 3”.