Paritaria docente: con reparos, los gremios aceptaron la propuesta de la provincia

"El rechazo generaba mas perjucios que beneficios", dijo el secretario general de Sadop Rosario, Martín Lucero. Los docentes públicos y privados de la provincia de Santa Fe aceptaron, con algunos reparos, la propuesta paritaria del poder Ejecutivo. De esta manera, los maestros cierran el 2020 con un incremento salarial de entre el 10 y el 12 por ciento con respecto a noviembre y un aumento en las asignaciones familiares.



“La evaluación que se realizó es que, si bien la propuesta no termina de cumplir las expectativas de todo un año de atraso salarial, toma en cuenta alguno de los reclamos gremiales”, destacaron en un comunicado desde el Sindicato Argentino de Docentes Privados.



Por su parte, desde Amsafe provincial aclararon que la decisión de aceptar el ofrecimiento paritario se dio "ad referéndum", es decir, que aceptaron la propuesta hasta que se realice la próxima asamblea provincial.



Entre estas demandas, los docentes destacan que la propuesta hecha por el Ministerio de Educación es integral, tiene en consideración el blanqueo de profesionales, la recuperación porcentual con respecto al mes anterior y el pago de dos actualizaciones del aguinaldo, además del incremento del 200% de las asignaciones familiares.



"Si bien no es todo lo esperado el rechazo generaba mas perjucios que beneficios además de situaciones insólitas como convocar a un paro con los docentes de vacaciones", remarcó Martin Lucero, secretario general de Sadop Rosario.



En lo que respecta al aumento de bolsillo que la provincia propuso, va entre los $3.600 y $5.200 para el cargo de maestro de grado según la antigüedad. Cabe destacar que, pese a aceptar la propuesta, todavía no se puede garantizar el inicio del ciclo lectivo 2021, ya que el gobierno se comprometió a tener una nueva reunión paritaria el 5 de febrero.













