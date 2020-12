Santiago Trípodi logró el ansiado campeonato de TS1800 Santafesino luego de una definición infartante en Rafaela

CAR SHOW SANTAFESINOSufrió y ganó para ser campeónSantiago Trípodi logró el ansiado campeonato de TS1800 Santafesino luego de una definición infartante en RafaelaSantiago Trípodi se llevó el título de TS1800 Santafesino en una última carrera extremadamente tensa, porque había seis candidatos con chances hasta la última vuelta en Rafaela. El de Arroyo Seco se llevó una de las definiciones más parejas de la historia en cuanto a puntajes, pero su triunfo fue claro y merecedor del premio más importante del año.El sábado se llevó a cabo la anteúltima cita del certamen, donde Santiago marcó la pole position y lideraba la carrera final, hasta que su principal rival del torneo, Martín Ferrero, se despistó y se llevó puesto al Toyota Etios número 3 conducido por el piloto de Arroyo Seco. Los daños fueron de gran consideración en todo el lateral izquierdo, y a priori no había cómo reparar todo lo sucedido para disputar la última carrera al día siguiente.Luego de analizarlo mucho, en medio de la bronca, se apostó al esfuerzo descomunal de su equipo y pudieron poner manos a la obra para reparar todo lo necesario para que el auto salga a pista el domingo y trate de conseguir el título, en una definición que tenía tan apretados los puntajes, que de los tres primeros de la tabla, el que llegaba adelante era campeón, y además había otros tres con oportunidades matemáticas ciertas de coronarse.Con semejante situación, el domingo Trípodi clasificó luego de una mañana pasada por lluvia como también fue el sábado, y clasificó segundo. La oportunidad de consagrarse estaba si superaba a Jorge Loizate, quien largaba primero, y si no dejaba que lo superase Ferrero, quien partía tercero. Pero a los pocos giros de carrera, Santiago encontró el modo de superar a Loizate y luego no soltó más la punta de la competencia hasta ver la cuadriculada y celebrar con una emoción tremenda, con toda su gente porque el sacrificio fue increíble para no rendirse, y llegó la mejor recompensa.“Arrancamos muy bien y vinimos con un auto extraordinario y por el golpe del sábado, sinceramente había bajado los brazos. Me iba a ir sin correr porque no lo podía arreglar, pero todos los chicos se pusieron a trabajar sin parar hasta hoy y gracias a Dios pudimos recuperar. Yo pensaba que era irrecuperable y quedó impecable”, manifestó entre lágrimas Santiago Trípodi, al bajarse del podio con los dos trofeos, el de ganador y el de campeón.Por otro lado, analizó: “Se dio una carrera hermosa en un año atípico y estoy feliz de haber ganado y haber logrado el campeonato. Creo que yo no reaccioné y junto a Fabio Fiornovelli vamos a festejar el logro suyo con Cristian Garbiglia en Turismo Pista y el mío que también es de él. Estaremos con toda nuestra gente que nos acompañó a la cual les agradezco muchísimo. Gracias a Gabriela Bravo, la directora del equipo, a Ariel Polinesi, Ariel Massagli, Damián Coggi, Eliana, Tagliarino, Ruani, a Cristian Bravo por los amortiguadores y a los sponsors”.Y finalizó: “Para mí no es poca cosa ser campeón en el TS1800, más allá de cualquier circunstancia, porque yo vivo el día a día y el logro realizado para mí significa mucho. No sé si lo voy a poder repetir porque ya no soy ningún pendejo y la verdad me costó un montón este año. Es más, hoy remontamos un fin de semana que se había puesto negro, pero salió el sol para nosotros”.