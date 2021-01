A partir de mañana estará habilitado el pago de ayuda social para docentes y asistentes escolares para cubrir suplencias





Se trata de aquellas personas que hayan registrado desempeño durante el 2019 hasta el quinto lugar en los escalafones y no fueron incluidos en los pagos realizados anteriormente.El Gobierno de Santa Fe, a través de Ministerio de Desarrollo Social, anunció que desde este jueves y por 10 días hábiles estará habilitado el pago de la ayuda social compensatoria por el monto de 10 mil pesos correspondientes a noviembre y diciembre para los docentes y asistentes escolares para cubrir suplencias de cargos. Se trata de aquellas personas que hayan registrado desempeño durante el 2019 hasta el quinto lugar en los escalafones y no fueron incluidos en los pagos realizados anteriormente.En total son 208 nuevos beneficiarios que cumplen con lo dispuesto en el Decreto N.º 1177 del 26 de octubre de 2020 y que no estaban integrados en el anexo A del Decreto mencionado, siendo incluidos a pedido del Ministerio de Educación de Santa Fe.Los beneficiarios tienen 10 días hábiles para efectuar el cobro a través de las sucursales de Santa Fe Servicios más próximas a su domicilio y están siendo informados vía mail por personal del Ministerio de Desarrollo Social.