Asesora del Gobierno ratificó que "Argentina tiene más de 60 millones de dosis de vacunas comprometidas"

Fuente: minutouno.com

"Estamos además en diálogo constante por otras", afirmó Cecilia Nicolini a Radio 10. "Argentina es un país prioritario para la Sputnik V", agregó.La asesora presidencial Cecilia Nicolini, una de las principales voces dentro del Gobierno en la lucha contra la pandemia de coronavirus , aseguró en diálogo con Radio 10 que "Argentina es un país prioritario para la vacuna Sputnik V y nos garantizaron que vamos a seguir recibiendo vacunas""La situación es muy compleja. Están todos los países del mundo intentando acceder a la vacuna . Efectivamente hay una demora en términos de la entrega y la producción de las dosis. Argentina es un país prioritario para la Sputnik V . En este sentido nos garantizaron que vamos a seguir recibiendo vacunas para no cortar con el plan de vacunación. Tenemos que ir día a día y semana a semana para ver como va evolucionando", dijo Nicolini. Y agregó: "Hablamos casi todos los días para que nos informen del cronograma"."Argentina tiene ya más de 60 millones de dosis de vacunas comprometidas por contrato y estamos además en diálogo constante por otras", aseguró a "El fin de la metáfora".Respecto a la Sputnik V, Nicolini dijo que "la vacuna ha alcanzado un nivel de eficacia y seguridad muy alto". "En Hungría que es un país europeo ya se aprobó. En febrero habrá muchas reuniones para avanzar en ese sentido. La conversación de Putin con Merkel se habló de esa vacuna y que esté disponible para Europa. Es algo totalmente lógico y responsabilidad de un mandatario tener información sobre esta vacuna", explicó."Consideramos que la vacuna tiene que ser un bien de acceso público y universal con información y buenas prácticas. El compromiso es adquirir y administrar vacunas seguras para la población. La publicación de esa información depende del Fondo y vienen trabajando hace más de un mes. Es difícil saber qué día se va a publicar. Es un ida y vuelta que lleva su tiempo pero es una cuestión de días", dijo la asesora.Nicolini opinó que "necesitamos que todos los países puedan salir de la pandemia para recuperar la economía. De nada sirve que los países del norte puedan vacunar y los del sur no. No creo que esté en el espíritu de la Unión Europea obstaculizar la vacunación de otros países".