El equipo tricampeón de Clase 2 estará sumándose a la Clase 3 con Nicolás Posco, mientras alistará 4 autos en la divisional menor

TURISMO NACIONALAle Bucci Racing definió su 2021El equipo tricampeón de Clase 2 estará sumándose a la Clase 3 con Nicolás Posco, mientras alistará 4 autos en la divisional menorEl Turismo Nacional iniciará su nuevo campeonato el fin de semana del 28 de febrero en Bahía Blanca, y el Ale Bucci Racing ya tiene definida su plantilla de pilotos para tener presencia tanto en Clase 2 como en Clase 3.La gran novedad es la incorporación de un Ford Focus para la divisional mayor, donde Nicolás Posco pretende ser protagonista junto a Alejandro Bucci, José ‘Pepe’ Martos, Rubén y Ariel Guerini y el mismo grupo humano y técnico que le permitió ser campeón 2018 y 2020 de TN Clase 2.Además, en la divisional de menor cilindrada serán cuatro unidades, donde el auto tricampeón será conducido por Emanuel Abdala, uno de los grandes protagonistas de la divisional y que ya ha tenido una participación con la formación de Villa Gobernador Gálvez. La otra cara nueva será la de Lucas Yerobi, quien estará manejando otro de Ford Fiesta. Como si fuese poco, continuarán de la misma forma que el año anterior Maximiliano Bestani con otro Fiesta y Gabriel Scordia con el Fiat Argo.Alejandro Bucci, “Estamos muy contentos de poder estar en Clase 3 con Nicolás Posco, y a su vez estamos abocados a las intensas labores en los cinco autos, ya que estamos preparando pruebas con Gabriel Scordia en primer término, y luego con el Ford Focus de Nico. Además, a Maxi Bestani se sumarán dos experimentados pilotos como Emanuel Abdala y Lucas Yerobi”, explicó el villagalvense campeón 2017 como piloto, y dueño de 3 títulos con su equipo en los últimos cuatro años en Clase 2.Nicolás Posco, por su parte comentó: “Venimos trabajando desde noviembre del año pasado y quedó cerrado con ‘Pepe’ Martos alquilar el bien de uso de uno de los Focus para tener dentro del taller del Ale Bucci Racing en Villa Gobernador Gálvez. Ariel y Rubén Guerini están trabajando en la motorización para encontrar la potencia lógica. Además estamos trabajando con los sponsors para tener el presupuesto ideal para estar el año completo y con las condiciones dadas de encarar el proyecto que tiene como meta ser competitivos. Estamos confiados porque tenemos un grupo humano bárbaro y pudimos plasmarlo en la pista en Clase 2 estos años. Es un proyecto nuevo para Ale y para mí hacerlo en la Clase 3 y estamos confeccionando todo, sin ponernos presiones pero sabiendo que teniendo un buen auto pelearemos lo más adelante posible”.Emanuel Abdala, quien retorna al equipo tras un breve paso en 2018, expresó: “Estoy recontra contento y entusiasmado porque estamos poniéndole todas las pilas a este proyecto, porque tenemos la idea de pelear el campeonato. Sabemos el equipo que tiene Ale y cómo funcionan sus autos. Sé cómo laburan al haber corrido una carrera con ellos, donde anduvimos muy bien y me sentí muy cómodo. Tenemos una buena relación y apostamos todo a este año para obtener buenos resultados y ser regulares, que es algo principal en el TN, llegar todas las carreras y estar con la fe de pelear por el título. Estoy ansioso de que llegue la primera fecha”.Lucas Yerobi será otro de los nuevos integrantes del Ale Bucci Racing, y al respecto comentó: “La verdad es que apuesto fuerte a este año, por eso elegí al equipo de Ale. Creo que es de los mejores del TN y la idea es tratar de afianzarse en la categoría y tratar de tener buenos resultados y obvio por qué no tener la ilusión de luchar por un campeonato. La verdad estoy lleno de ganas y ansioso por el comienzo del campeonato. Ojalá funcionemos bien de entrada porque estamos haciendo un gran esfuerzo”.Maxi Bestani, quien ya está en los primeros planos con uno de los Fiesta de Bucci, explicó: “Empecé a prepararme físicamente para encarar la primera fecha de este campeonato 2021 con todas las ganas. El objetivo de este año es pelear el campeonato y le tengo mucha fe al equipo. El conjunto de gente de este equipo es lo más positivo. Al auto lo estoy conociendo todavía y en La Plata funcionamos muy bien. En San Juan iba ganando confianza vuelta tras vuelta pero no se pudo terminar como queríamos. Esperamos que sea un gran 2021, con grandes resultados y queremos sumar lo más que podamos en la primera parte del campeonato para tener oportunidades reales en el último tercio de año”.Finalmente, Gabriel Scordia habló de sus preparativos: “En principio estamos entrenando físicamente para llegar en las mejores condiciones posibles para el inicio del campeonato y las expectativas son muy buenas porque en El Villicum el auto pegó un salto y se comportó muy bien, dejándonos más cómodos con el andar del Fiat Argo. También haremos pruebas de cara a Bahía Blanca, porque queremos seguir puliendo detalles y creemos que podemos mejorar mucho aún”.