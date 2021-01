La provincia realizó un nuevo operativo territorial de prevención del dengue en la región Santa Fe







A su vez, continuó: “Luego, si un mosquito aedes aegypti pica a esa persona que porta la enfermedad y luego pica a otra, comienza y se expande la cadena de contagios infectándose personas y mosquitos, y viceversa”.

Finalmente, dijo que “si bien hasta el momento en el gran Santa Fe no se registraron casos de dengue, de ningún modo podemos relajarnos; y debemos seguir evitando la acumulación de agua, usando repelentes, si es posible poniendo telas mosquiteras en las aberturas de los domicilios y estar muy atentos a cualquier síntoma”.



Medidas fundamentales



Finalmente, desde el Ministerio de Salud provincial recordó otras medidas y recomendaciones para prevenir enfermedades transmitidas por mosquitos:



En los domicilios:



>> No acumular basura.



>> Tirar latas, botella, neumáticos y todo recipiente inservible.



>> Tapar tanques y depósitos, herméticamente.



>> Colocar boca abajo baldes, palanganas y todo recipiente útil.



>> Cambiar el agua de bebederos de animales y floreros cada 3 días.



>> Eliminar el agua de porta-macetas y platos.



>> Mantener patios y jardines ordenados y desmalezados.



En viajes:



En caso de viajar a zona endémica de dengue (países limítrofes especialmente Brasil, Paraguay, Bolivia y provincias de Misiones y Formosa y otra regiones de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe), durante el viaje:



>> Usar repelente cada 4- 6 horas . mientras permanezca en el país o zona donde hay casos de dengue, chikungunya y zica.



>> Usar ropa clara y cubierta, especialmente luego de la caída del sol



>> Dormir en espacios con protección para mosquitos dotados de mosquiteros, tul, aire acondicionado, aparatos eléctricos con pastillas.



>> Al regresar:



Estar atentos a cualquier malestar. En caso de tener síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza, de articulaciones, malestar general, dolor detrás de los ojos sin manifestación de catarro o mucosidad, hacer la consulta inmediata al médico y referir el antecedente de viaje.

Se llevó adelante en barrio San Lorenzo teniendo en cuenta las zonas donde hubo más casos en veranos anteriores.El Ministerio de Salud de la provincia informó que se realizó este miércoles otro operativo de prevención y control de dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos, como chikungunya y zika. Esta vez fue en el barrio San Lorenzo y se trató del 14º que se realiza desde el inicio de la época estival 2020/2021, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social.Al respecto, la responsable de Control de Vectores de la región Santa Fe de Salud, Mariana Maglianese, explicó que “se priorizaron los barrios que en años anteriores tuvieron más casos de la enfermedad, para luego continuar con otros donde hubo menor circulación pero en los que no obstante la prevención debe garantizarse”.Del mismo modo, agregó: “Acompañados por el equipo de Desarrollo Social recorrimos domicilio por domicilio realizando descacharrado, aplicación de larvicidas en lugares con agua estancada, brindando consejería y la información necesaria no solo para la prevención sino también para estar muy atentos a los signos y síntomas de la enfermedad, de modo tal que las personas consulten tempranamente”.Sobre los signos y síntomas, desde la región de Salud recordaron que “se presenta con fiebre, dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular y puede haber malestares gastrointestinales. Son síntomas muy parecidos a los del Covid, con la diferencia de que no cursa con resfríos, congestión nasal o problemas o dificultades respiratorias”.Estar muy atentos si se viaja a zona endémicaPosteriormente, Mariana Maglianese fue enfática en recordar que si una persona regresa de zona de circulación permanente de enfermedades transmitidas por mosquitos, o endémicas (países o provincias en donde la enfermedad es habitual todo el año o en épocas fijas), debe prestar particular atención a cualquier síntoma y consultar urgente a un servicio de salud.“Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, entre otros, son países en donde el dengue, la chikungunya y el zika son endémicos y transmiten por la picadura del mosquito aedes aegypti, mosquito que también existe en la provincia y en el país”, explicó la responsable de Control de Vectores de la región Santa Fe.