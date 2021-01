Provincia y Nación reincorporaron al Hospital de Niños Alassia a la Red Federal de Atención de Cardiopatías Congénitas







En la oportunidad, Perotti sostuvo: “Es una noticia importante para la comunidad médica de la provincia de Santa Fe y, en particular, para la del Hospital Alassia. Es un reconocimiento a una tarea enorme en un año particularmente difícil, donde se ha notado el compromiso y el esfuerzo de todos ellos”.



Además, el gobernador agradeció “el esfuerzo hecho por todo el Ministerio de Salud nacional para mantener el vínculo con cada una de las provincias, para sentir la presencia y la cercanía. Allí es donde se ha podido notar el compromiso de todos para sostener de la mejor manera la colaboración en la lucha contra la pandemia y tratando, con todos los esfuerzos posibles, de sostener el cuidado de cada una de las otras patologías y cada una de las otras acciones y programas”.



Por su parte, el ministro González García destacó la importancia de “recategorizar los centros tratantes, en el proceso de evaluación, de todos los establecimientos de salud que están incluidos en la red, que tuvimos el honor de iniciar y pensar hace ya unos cuantos años”.



La red “ha significado un avance fuerte en el bienestar y la sobrevivencia de nuestros chicos; y en disminuir la mortalidad infantil. Tenemos la ilusión, la planificación y la financiación para alcanzar 3000 intervenciones quirúrgicas en este año. Es una transferencia de casi mil millones de pesos que vamos a hacer a todos los centros tratantes”, precisó el titular de la cartera de Salud nacional.



Garantizar el acceso a la salud pública



Por otro lado, la ministra de Salud provincial, Sonia Martorano, agradeció al Gobierno Nacional “la compañía permanente. Hoy es la culminación de un trabajo que hicimos con mucho esfuerzo. Este reconocimiento de poder ingresar hoy a la Red es muy importante para todos los que este año trabajaron fuertemente. Esto tiene que ver con la accesibilidad porque este hospital es el referente de niños en el centro-norte provincial”.



A su vez, el director del efector santafesino, Osvaldo González Carrillo, “en nombre de todo el personal”, remarcó “el apoyo incondicional de la ministra y el gobernador para poder llegar a este logro que, para nosotros, es muy importante”.



“Lo que más nos alegra no es sólo haber recuperado la categoría, sino todas esas familias que pudieron estar junto a sus hijos al ser operados. No tener el desarraigo al irse a otro lugar y hacerlo con la calidad de atención que puede brindar este hospital, nos enorgullece”, concluyó el director.



Por último, la representante de la Fundación de Cardiopatías Congénitas, Fabiana Roa, afirmó que “se trata de un día histórico. Hoy nos encontramos con una provincia donde todo lo que va necesitando un paciente con cardiopatías congénitas lo pueda brindar. Son muchas las familias que cuando es detectado una cardiopatía de un niño o niña tienen que viajar a Buenos Aires. Esta incorporación del Alassia a la Red es garantizar la accesibilidad a la salud pública”.



Red Federal de Atención de Cardiopatías Congénitas



Desde la implementación de la Red Federal de Atención de Cardiopatías Congénitas en el marco del Plan Nacer y el Programa Sumar, se han financiado más de 17 mil procedimientos quirúrgicos para personas con cobertura exclusiva del sector público.



Asimismo, el Programa Sumar a través del Fondo Nacional de Equidad en Salud (FONES) realizó transferencias de fondos e inversión en equipamiento a los Centros tratantes por más de $ 2.000 millones desde la implementación de la Red Federal surgida, con el Plan Nacer.



Además, la Red Federal cuenta con 15 efectores tratantes en 8 provincias, que brindan atención a personas de todo el país y que entre los años 2010 y 2019 redujo en casi un 83% la cantidad de pacientes que se encuentran en lista de espera para recibir el tratamiento.



Durante la actividad, llevada a cabo por videoconferencia, participaron también el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz; los ministros de Salud de Salta, Juan José Esteban; y de Córdoba, Diego Cardozo; entre otros.

