Fiornovelli Sport Group obtuvo dos podios en la apertura 2021, de la mano de Santiago Tambucci y Matías Cravero

TURISMO PISTABuen paso por San NicolásFiornovelli Sport Group obtuvo dos podios en la apertura 2021, de la mano de Santiago Tambucci y Matías CraveroEl comienzo del nuevo campeonato de Turismo Pista fue apasionante y el Fiornovelli Sport Group fue protagonista, consiguiendo dos podios en Clase 2 gracias a Santiago Tambucci y Matías Cravero. Franco Melli se destacó en Clase 1 siendo cuarto, mientras que en Clase 3 los resultados no acompañaron y ya se trabaja para estar en óptimas condiciones.En Clase 1, Franco Melli estuvo a lo largo de todo el fin de semana entre los punteros, peleando por el podio. En la serie fue segundo y luego la carrera final fue súper reñida, y hasta la última curva intentó ser tercero pero no alcanzó. De todos modos se sumaron valiosos puntos para el campeonato.Pasando a la Clase 2, fue donde todos los autos demostraron tener un gran potencial. Maximiliano Andreis fue el más rápido de las pruebas comunitarias, mientras que el sábado en clasificación fue Santiago Tambucci el más destacado del equipo, quedando segundo. Andreis fue quinto, Matías Cravero sexto, Mariano Sala estrenando un Volkswagen Up se metió 18º y Diego Casais se ubicó 24º.En las series, el que mejor supo hacer las cosas fue Mati Cravero, ganando la segunda batería. Tambucci fue escolta en su serie y largó justo detrás del De Colazo la final. Andreis tenía esperanzas de pelear adelante, pero un toque lo relegó. Sala avanzó y Casais se mantuvo. La final fue muy peleada, con varios ingresos del auto de seguridad, donde Tambucci y Cravero pelearon la punta, fueron 1-2 por momentos pero no pudieron derrotar a Gabriel Melián debido a que terminó con auto de seguridad. Andreis recibió un golpe rápidamente, Casais también fue perjudicado y Sala, de gran avance para terminar entre los mejores diez, pero el motor se rompió. De ese modo, los dos que vieron la bandera a cuadros lo hicieron con podio incluido.Finalmente en la Clase 3, Luigi Melli arrancó con muy buen nivel, siendo el más rápido en la primera práctica comunitaria, y luego estuvo entre los mejores en cada práctica. Pero a la hora de clasificar se dañó la selectora de velocidades y quedó relegado en clasificación, al igual que Cristian Garbiglia, quien no tuvo el rendimiento ideal y penó con cambio de motor y kilos de lastre para correr.Con ambos autos, tras clasificar se especuló con salir a ganar posiciones y sumar lo que se pueda. Y ese objetivo, en la final se cumplió porque tanto Melli como Garbiglia, llegaron 18º y 20º, cosechando algunos puntos para el campeonato.Muy cerca de ganar, Santiago Tambucci finalizó contento y expresó: “Fuimos protagonistas y el auto funcionó muy bien. Los cambios que le hicimos para la carrera mejoraron en cuestión de ritmo. La carrera fue linda y luchada y por suerte llegamos segundos y pudimos sumar para el campeonato. En el trencito de adelante veníamos todos muy parejos y teníamos que cuidarnos y mirar para todos lados. Fue una muy linda carrera. El auto de Gabriel Melián andaba muy bien, intenté seguirlo lo más que podía, pero estaba muy firme. Agradezco a Fabio Fiornovelli, Mauro Caballero, Juan José Cassou, a toda mi familia que esto es para ellos”.Por su parte, Matías Cravero luego de ser tercero manifestó: “Disfruté muchísimo la carrera, hubo roce y yo no me quise prestar a eso, no lo voy a hacer jamás. Traté de ir para adelante y me parece que una parte veníamos séptimos y creía que no íbamos a avanzar más, pero saqué un conejo de la galera aprovechando errores de los de adelante y sacamos un gran podio. Agradezco a Fabio Fiornovelli porque trabajó mucho en estos días para llegar con todos los autos, a los mecánicos que hicieron un gran trabajo, como Juanjo Cassou por los motores”.Además, Fabio Fiornovelli, analizó lo que fue lo acontecido con los autos de Clase 3 de Luigi Melli y Cristian Garbiglia: “En Clase 3 con el Etios habíamos hecho el ‘1’ en entrenamientos y estuvimos siempre entre los seis o siete, pero a la hora de clasificar se rompió la selectora en el auto de Luigi, y se nos complicó a pesar de tener el potencial. Distinto fue lo del ‘Kuky’ Garbiglia, porque cambiamos motor, cargamos kilos, y tenemos que trabajar un montón porque estábamos lejos. El lunes fue destinado a ir al rolo para llegar a la próxima con un mejor nivel”.El próximo compromiso del Turismo Pista será el fin de semana del 28 de marzo en Olavarría, provincia de Buenos Aires.