Municipales piden ser convocados a paritarias e insisten con la cláusula gatillo

Este miércoles habrá un plenario para definir posibles medidas de fuerza, si el gobierno no los convoca a negociar.









Fuente: rosario3.com

Aseguran que en el 2020 perdieron un 16% de poder adquisitivo y sin una actualización mensual “no podrán soportar los aumentos de precios. Además, criticaron la discusión sobre las autonomías municipales.Los trabajadores municipales de Rosario pidieron ser convocados a paritarias. Aseguran que, en el 2020, los salarios perdieron un 16% con respecto a la inflación y ante esto vuelven a instalar la necesidad de discutir la aplicación de la cláusula gatillo dentro de la negociación.“Estamos preocupados, hay mucho malestar ya que se ha convocado a paritarias a otros sectores del estado y no a los trabajadores municipales”, señaló su secretario General, Antonio Ratner.Además, el gremialista insistió en que sin una actualización mensual del salario, como la que se daba con la cláusula gatillo, “no se podrán soportar los aumentos de precios”.Este miércoles, los secretarios generales de los gremios municipales que integran la Festram (Federación de Trabajadores Municipales de Santa Fe) realizarán un plenario en el que definirán las medidas a tomar, en el caso de que el gobierno provincial no avance en la convocatoria a paritarias para el sector.Por último, Ratner cuestionó la convocatoria a intendentes y presidentes comunales para discutir las autonomías municipales. “Significa autonomía económica, financiera, política, qué tipo de educación y sistema deliberativo tenemos, también qué tipo de seguridad. Discutir la forma que va a tomar la ciudad como tomó la ciudad de Buenos Aires o Córdoba que ya tienen autonomía y eso acá no se discute”, concluyó.