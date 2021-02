Perotti lanza este jueves el Boleto Educativo Gratuito





La iniciativa tiene por objetivo garantizar la asistencia de estudiantes, docentes y auxiliares a los establecimientos educativos de la provincia, eliminando así una potencial barrera de acceso a la educación.El gobernador Omar Perotti lanzará este jueves el Boleto Educativo Gratuito, una iniciativa que tiene por objetivo asegurar la asistencia de estudiantes, docentes y asistentes escolares a todos los establecimientos educativos, eliminando así una potencial barrera de acceso a la educación. La presentación se realizará en el Parque Nacional a la Bandera de la ciudad de Rosario.Al respecto, Perotti señaló que el objetivo es “garantizar que no haya un obstáculo económico para concurrir a la escuela. La idea es que ningún chico nos quede fuera, desde los 4 años en adelante. El boleto, el costo del transporte, no puede ser un impedimento. Es una inversión a favor de la formación de nuestra gente”.El gobierno provincial abonará el costo del boleto a estudiantes de nivel inicial, primario, secundario, terciario y universitario; así como también a docentes y auxiliares de establecimientos educativos reconocidos por el Ministerio de Educación que utilicen el servicio público de transporte automotor de pasajeros interurbanos, suburbanos y urbanos.En el caso de las líneas urbanas, el gobierno provincial cubrirá el costo de dos boletos diarios -al igual que en las interurbanas- si la distancia entre el domicilio y el establecimiento educativo es menor a 60 kilómetros. En el caso de que el recorrido sea mayor, se cubrirán dos boletos al mes.El Boleto Educativo Gratuito entrará en vigencia a partir de la reanudación del presente ciclo lectivo, el 15 de marzo. Sólo podrá utilizarse en los servicios de las empresas provinciales y municipales que cubran trayectos dentro de la provincia de Santa Fe.REQUISITOSPara acceder al beneficio hay que ser alumno o alumna regular de los establecimientos educativos declarados. Los estudiantes universitarios deberán tener aprobada, al menos, una materia el año anterior, excepto los ingresantes, que no tendrán restricciones.Además, tanto el estudiante como el establecimiento educativo deberán tener domicilio dentro de la provincia. Los interesados en gestionarlo deberán descargar la APP “Boleto Educativo” a través del celular; o ingresar a www.santafe.gob.ar/boletoeducativo . Para realizar el trámite hay que estar previamente registrado en la ID Ciudadana, ingresando a www.santafe.gob.ar/idciudadana . Para más información sobre el sistema se puede llamar al 0800-777-0801, de lunes a viernes de 8 a 18 horas.