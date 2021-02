PEROTTI: “NUESTRO EMBLEMA SERÁN LAS MILES DE PEQUEÑAS OBRAS QUE LE RESUELVAN LOS PROBLEMAS A LA GENTE”

El gobernador de la provincia firmó este viernes un convenio para incorporar a la ciudad de Santa Fe al Plan Incluir y destinar $ 234 millones en una obra de pavimentación y desagües pluviales en calle Beruti.El gobernador de la provincia, Omar Perotti; y el intendente de la ciudad de Santa Fe, Emilio Jatón, firmaron este viernes un convenio para que la ciudad capital se incorpore al Plan Incluir. A través de este plan, la provincia financiará el proyecto de pavimentación y desagües pluviales calle Beruti–Etapa I (entre Arzeno y Camino Viejo) y Etapa II (Entre Camino Viejo y Furlong. El presupuesto supera los $ 234 millones. Por su parte, el municipio asume a su cargo el diseño, contratación, inspección y mantenimiento de la obra.Durante el acto Perotti expresó que “cada obra que anunciamos lo hacemos con el pleno convencimiento de que estamos tratando de poner al día, en muchos lugares, años y años de retraso pero, fundamentalmente, lo que estamos haciendo es el compromiso de concretar las obras”.“En cada localidad de la provincia habrá en el año una obra del Plan Incluir y todas tienen los recursos asegurados”, añadió el gobernador. Luego, destacó que el emblema de su gestión “serán las miles de pequeñas obras que le resuelvan los problemas a la gente y le mejoren el día a día”.“Las pequeñas cosas son las que nos mejoran y nos dan mejor calidad de vida, son las que crean posibilidades de empleo, las que generan oportunidades, y esto es lo que queremos hacer con el Plan Incluir”, aseguró Perotti.Del mismo modo, remarcó: “No hay que equivocarse en las prioridades, por eso las consultas con cada municipio, con cada intendente, con cada uno de los integrantes de las organizaciones”.“Deseamos también que con cada una de estas cosas se mejore la posibilidad de iluminar calles, mejorar el tránsito y el transporte. En definitiva, todos ganamos en seguridad cuando avanzamos en estas obras, y esto es parte de lo que buscamos, una respuesta integral”, dijo Perotti, quien expresó que esa “respuesta a la seguridad se da no sólo mejorando la Policía, con más móviles, sino también con una mirada integral, dando oportunidades, que la gente sienta que es parte de lo que está pasando en la provincia y en la ciudad”.“El Plan Incluir toma cosas de programas anteriores, no somos de descartar cosas que le pueden servir a la gente. Lo único que hemos definido claramente que se corta es el vínculo con el delito en esta provincia”, añadió el gobernador.Luego, agregó que “hoy empezamos con Emilio (Jatón) aquí, porque trabajando juntos es donde podemos recuperar terreno y los vecinos son los que nos van a ayudar, ustedes son los inspectores de obra y los que nos tienen que hacer saber rápidamente si la obra avanza o no. El control social es el mejor control”.“La política necesita recuperar la confianza de que lo que se dice, se hace. En ese camino estamos, haciéndolo en cada uno de los municipios y comunas de la provincia”, finalizó Perotti.“TRABAJANDO EN BENEFICIO DE LOS VECINOS”El ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, expresó que “desde que asumió, esta gestión tenía clara la meta de ser un gobierno de cercanía, la pandemia solo retrasó lo que para nosotros había sido un plan de gestión y nos puso en una urgencia, pero no olvidamos lo que fue y es nuestro norte: reparar las inequidades que, durante muchos años, sufrió este barrio como tantos otros de los 365 municipios y comunas de la provincia, por eso el gobernador definió generar el Plan Incluir”.En ese sentido, el ministro detalló que “el plan involucra a todas las localidades de la provincia, con un presupuesto de $ 4.000 millones para el año 2021 y esto es poder trabajar cerca de cada uno de ustedes”. Finalmente, ratificó que “vamos a seguir trabajando junto con ustedes y el municipio en beneficio de cada uno de los vecinos de la ciudad de Santa Fe”.Por su parte, el senador provincial, Marcos Castelló, expresó que le genera “una emoción muy grande saber que el compromiso que tomó este gobierno hoy aquí empieza a convertirse en realidad”, en tanto valoró que “cuando se pone el Estado en favor de la gente, cuando el Estado no está en una oficina y viene al barrio, es ahí donde realmente empezamos a sonreír”.A su turno, el intendente de Santa Fe, Emilio Jatón, dijo que “este es un ejemplo de cómo se puede trabajar gobierno y municipio, pensando en la gente y llevando soluciones, por eso hoy es un día importante, y no duden que esta obra se va hacer, se va a terminar, y les va a cambiar la vida en serio”.Por último, el pastor del barrio, Julio Caraffa, agradeció al gobernador Perotti y destacó que “pasaron muchos y no todos pudieron hacer lo que hoy se está por poner en marcha”; y añadió que “se trata de obras muy esperadas por años que nos van a traer mejoras maravillosas”.PRESENTESLa actividad se llevó a cabo en el barrio Acería y contó, además, con la presencia del senador nacional Roberto Mirabella; la ministra de Ambiente y Cambio Climático, Érika Gonnet; el asesor del Poder Ejecutivo, Rubén Michlig; el secretario de Prácticas Sociocomunitarias del Ministerio de Desarrollo Social, Ignacio Martínez Kerz; los concejales de la ciudad de Santa Fe, Jorgelina Mudallel, Juan José Saleme y Federico Fulini; y los presidentes de las vecinales Juana Azurduy, Jerónimo Sosa; Santo Domingo, Teresa Alcorcé; San Ignacio, Liliana Benítez y Estanislao López, María Acuña, entre otros.