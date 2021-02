 San Valentín: más del 80% cree que es una fecha comercial, pero casi la mitad lo festeja

Fuente: minutouno.com

La Universidad Abierta Interamericana hizo un relevamiento donde los encuestados contaron cómo celebran el Día de los Enamorados. También hablaron sobre infidelidad y lo que no debe faltar en una pareja.Una encuesta de la Unidad Abierta Interamericana reveló que casi la mitad de los encuestados que está en pareja no festeja San Valentín . De acuerdo con el relevamiento, el 46,2% está con alguien contra el 53,8% que no. De los que respondieron afirmativamente, el 43,7% celebra la fecha de alguna forma, mientras que el 48,1% no y el 8,2% no sabeo no contesta.De quienes celebran San Valentín, el 39,1% lo hace con una cena, el 34,8% con una salida nocturna, el 13% no sabe o no contesta, el 11,6% hace un viaje y el 1,4% vía online.El 71,6% de los que festejan toman precauciones por la pandemia de coronavirus, mientras que el 14,9% lo hará igual que antes, el 11,9% dijo que no y el 1,5% no sabe o no contesta.Mientras tanto, el 40,5% no hace regalos para San Valentín, el 19% lo hace mediante una cena, el 12% apela a las tradicionales flores, contra el 10,1% de los bombones, 9,5% da ropa, 5,1% escribe una carta de amor y 3,8% apela a los accesorios.A su vez, el 68,4% de los encuestados está muy de acuerdo con que San Valentín es una fecha comercial, el 15,2% está de acuerdo, el 9,5% se mostró poco de acuerdo y el 7%, nada de acuerdo.Consultados sobre los elementos considerados como muy importantes en una relación, el romance tuvo el visto bueno del 50,6%, el amor estuvo respaldado por el 63,9%, para el 53,8% también está la amistad, la confianza tuvo el 77,8% de los votos, para el 46,2% está también el sexo y el compañerismo tuvo el 75,9% de las voluntades.El 45,6% se dice romántico, un 40,5% lo es a veces, el 10,1% dijo que no mientras que el 3,8% no sabe o no contesta.De acuerdo con el relevamiento, el 25,9% se dice celoso, el 32,9% lo es a veces, el 39,2% afirmó que no lo es y el 1,9% dijo que no sabeo no contesta. Para el 60,8% los celos pueden romper una relación, el 22,8% dijo que pasa a veces, el 9,5% dice que no contra el 7% que no sabe o no contesta.El 19,3% perdonaría una infidelidad, el 37,4% dijo que "puede ser", el 35,4% no y el 7,9% se mostró dubitativo.Según el 44,7% nunca le fueron infiel, el 27,2% dijo que sí, el "no lo sé, pero creo que sí" sacó el 10,8% y "no lo sé, pero creo que no", el 17,3%. El 27,8% reconoció haber cometido una infidelidad, el 64,6% contestó por la negativa y el 7,6% no sabe o no contesta.De quienes fueron infieles, "me gustaba otra persona" sacó el 41,1%, la falta de sexo tuvo el 20%, "ya no sentía amor" tuvo el 16,8%, no era la relación que esperaba consiguió el 13,7%, "nunca estuve enamorado" respondió el 8,4%.