SANTA FE COMENZÓ EL OPERATIVO DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID 19 EN GERIÁTRICOS

Treinta equipos de vacunadores recorrerán las instituciones en el marco del plan provincial de vacunación contra el Covid-19.





La inoculación en las residencias se lanzó este lunes en la ciudad capital y en Rosario con la intención de abarcar todas las instituciones durante la presente semana.El gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Salud, comenzó este lunes con la inoculación en residencias geriátricas de las ciudades de Rosario y Santa Fe. Treinta equipos de vacunadores recorrerán las instituciones en el marco del plan provincial de vacunación contra el Covid-19.En total serán 431 geriátricos donde se aplicará la primera dosis de la vacuna producida en India a 17 mil personas, entre residentes y trabajadores. Las actividades se realizaron de forma paralela en la ciudad de Rosario, encabezada por la ministra de Salud, Sonia Martorano y en la ciudad de Santa Fe, a cargo del secretario de Salud, Jorge Prieto. Los funcionarios acompañaron la salida de las camionetas con las dosis y los equipos de salud preparados a tal fin y luego se trasladaron al geriátrico Provincial -Rosario- y Longevity -Santa Fe.En la oportunidad, Martorano explicó que el objetivo es “culminar este viernes con todos los geriátricos, no solo con sus residentes sino también con el personal que allí se desempeña”. Además, agregó: “Estamos terminando con el personal de salud y vamos a poder comenzar con personas mayores de 80 y 70 años”.Del mismo modo, la funcionaria expresó que la vacuna india “tiene la licencia de los laboratorios Oxford y AstraZeneca, nos permitirá bajar la mortalidad y niveles de internación. Con eso salimos hoy, con 20 autos en Rosario y 10 en Santa Fe, a iniciar la vacunación en los geriátricos”, detalló.Por su parte, el secretario de Salud, Jorge Prieto sostuvo que “esta campaña representa para nosotros un gran esfuerzo del gobierno nacional y provincial, al igual que todo el equipo de salud que estuvo a disposición y sin descanso para trabajar de la mejor manera posible. Es por ello que estamos muy agradecidos con cada una de las personas que trabajan para combatir esta pandemia”.“Las vacunas llegaron el día sábado por la mañana aquí y desde esta mañana se está inoculando a una población que es sensible, con el objetivo de llegar lo más rápido posible. En la región Santa Fe son 35 los geriátricos alcanzados por 10 equipos territoriales que partieron durante la mañana desde el ex hospital Italiano”, detalló.DETALLE DEL OPERATIVO EN GERIÁTRICOSLa directora de Auditoría Médica, Cecilia Fernández, explicó que con las instituciones “se trabajó desde mayo del año pasado con la identificación y estableciendo los contactos. Desde el mes de diciembre decidimos anticiparnos a esta etapa, por lo que solicitamos las nóminas de los residentes que expresaban la voluntad de vacunarse, con la firma de cada uno de ellos, esto se fue modificando porque muchos accedieron a vacunarse en este último tiempo. En el caso de residentes que por condiciones psicofísicas o de salud mental no pueden expresar su voluntad, lo hace el familiar responsable, que firma la planilla. En el caso de que el familiar decida no vacunarlo debe firmar un formulario, y eso es un registro también para la provincia”.”Durante el fin de semana -agregó la directora de Auditoría Médica- nos comunicamos con las residencias para asignarles los turnos para que cuenten con toda la documentación, pero además para que esté el médico responsable a cargo y, activado el aviso, el servicio de emergencia y traslado que tiene convenio con la residencia”.EL REGISTROAsimismo, informó que desde hoy, la vacunación se hará a partir del registro en santafe.gob.ar. “La población objetivo inicial es de un millón doscientos mil, y recién llegaron cien mil dosis, estamos bastante lejos; hay que tener paciencia, pedimos que se anoten sólo los de 80 años o más y los que tienen riesgo de salud”, concluyó Martorano.