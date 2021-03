Adrián Castagnani fue segundo en San Nicolás y le alcanzó para subir a la cima de la tabla

CATEGORÍAS AGRUPADAS FEDERADASNuevamente líder del campeonatoAdrián Castagnani fue segundo en San Nicolás y le alcanzó para subir a la cima de la tablaAdrián Castagnani se adjudicó un nuevo podio en el Turismo Agrupado 1600, llegando segundo en San Nicolás. Ahora es otra vez puntero del campeonato luego de cinco competencias, pero con nueve por disputar y no hay espacio para la relajación.Siendo el más veloz en los entrenamientos, Castagnani logró la pole position provisional con un muy buen registro, pero para la segunda tanda, fue desbancado por Patricio Pierobón, quien fue el rival a derrotar en las series y la final.El domingo en la serie, Adrián hizo todo bien pero el ingreso del auto de seguridad perjudicó sus opciones de lograr la pole para la final. De todos modos, largando segundo dio todo por dar caza a Pierobón, pero tres ingresos del auto de seguridad impidieron que se gestara alguna maniobra de superación, y más aún en el final porque la carrera terminó neutralizada.“Fue una final atípica con muchos incidentes y auto de seguridad. Eso no nos permitió desarrollar la carrera como habíamos pensado pero nos conformamos con los puntos obtenidos para el campeonato. No nos podemos relajar y no sabemos cómo seguirá la pandemia, y no sabemos si tendremos problemas en otras carreras, y por eso salimos a buscar lo mejor en cada fecha y siempre yendo para adelante”, explicó el representante de Chabás tras la carrera.Y sobre la categoría analizó: “El rendimiento de Patricio Pierobón me pone contento porque sé lo que ellos laburan en el auto y lo tienen merecido, y con los accidentes que se dieron creo que hay que replantearse las maniobras porque a nadie le gusta llevarse el auto en una bolsa”.Por otro lado, ya piensa en la próxima cita, en un circuito que le cae muy bien a él y al equipo: “Las veces que participamos en San Jorge siempre ganamos y veremos cómo se organiza el Giacone Competición porque hay Turismo Nacional el fin de semana del 4 de abril. Tenemos que sacar el auto ganador desde el taller, pero iremos a sumar la mayor cantidad de puntos posible siempre pensando en el campeonato”.La próxima fecha será el fin de semana del 4 de abril en el autódromo ‘Parque de la Velocidad’ de San Jorge.