Ale Bucci Racing logró sumar puntos con la mayoría de sus autos y se logró el rendimiento esperado, más allá de los resultados

Y agregó: “Es para destacar y agradecer todo el trabajo, la predisposición y buena voluntad de todos los miembros del equipo porque no pasamos ningún problema, y sacamos adelante este desafío enorme que es tener cinco autos en la estructura, en ambas clases. Esperamos San Nicolás con ansias de ser protagonistas en nuestro circuito de pruebas”.



Por otro lado, Nico Posco manifestó: “Fue una buena carrera la que veníamos haciendo, y tal vez no tuvimos una buena clasificación ni una buena serie, pero en la final estábamos haciendo todo bien, esquivando roces y ganando posiciones. En las últimas vueltas teníamos mucho mejor ritmo que el resto, y nos pudimos poner octavos y cuando íbamos tras Jonatan Castellano sentí un golpe en la puerta trasera de Leandro Carducci y después en la rueda delantera que me rompió la dirección. Por eso no pude seguir. Fue una lástima porque íbamos a sumar muchos puntos y entrar al grupo de los rápidos para San Nicolás, pero bueno, estas cosas en el automovilismo pasan y hay que estar tranquilos para lo que se viene. Agradezco al Ale Bucci Racing por lo que han trabajado y los felicito por el resultado en la Clase 2.



Además, Emanuel Abdala habló sobre su positivo fin de semana: “El sábado se nos arruinó algo que venía siendo fantástico porque habíamos hecho 1-2 con mi hermano. Solamente tenía que redondear la clasificación pero lamentablemente no se pudo, veníamos rápido y en el cierre de vuelta nos encontramos con mucha tierra en la pista que nos complicó. Y el domingo fue muy loco, porque tuvimos una serie muy mala con toques que me llegaron a dejar último, pero largamos 24º la final y llegamos en un gran 4º puesto. Tenía un gran auto y lamento lo de ayer pero esto es así. Llegamos y sumamos buenos puntos para el arranque”.



La próxima fecha será el fin de semana del 4 de abril en el autódromo San Nicolás Ciudad.











TURISMO NACIONALBuen comienzo y potencial para másAle Bucci Racing logró sumar puntos con la mayoría de sus autos y se logró el rendimiento esperado, más allá de los resultadosLa primera fecha del Turismo Nacional, en Bahía Blanca, dejó un saldo positivo a la primera incursión en las dos clases, con cinco autos. Emanuel Abdala se destacó notablemente ganando veinte posiciones para terminar cuarto, Maximiliano Bestani fue octavo, y se estuvo muy cerca de un Top 10 con Nicolás Posco en la categoría mayor.Con dos días de pruebas comunitarias, la actividad fue extensa e intensa, con muchas horas de trabajo para los mecánicos en jornadas muy calurosas. No obstante, en esas pruebas todos los autos tuvieron potencial como para pelear puestos importantes, y se apostó a reconfirmarlo el sábado en clasificación. Pero la jornada sabatina no fue tan positiva, por las cambiantes condiciones de pista que enredaron mucho a los participantes. Lucas Yerobi pudo rescatar un gran octavo puesto pese a todo, en su primera carrera con el equipo de Villa Gobernador Gálvez.El domingo en las series, no hubo demasiados avances y casi todos los autos largaron fuera de las principales posiciones. En un trazado corto y con pocos lugares de superación, en la final de Clase 2 se vieron estupendas remontadas de Manu Abdala, Maxi Bestani y Gabriel Scordia, entrando a sumar puntos valiosos en los puestos 4, 8 y 18 respectivamente. Yerobi padeció rotura de motor.Luego en la divisional mayor, Nicolás Posco largó 18º y pudo hacer un avance inteligente, con un ritmo que fue la clave positiva del Ford Focus, entrando en la pelea por el séptimo lugar en el penúltimo giro. Lamentablemente se dio un toque que lo dejó fuera de carrera, cuando un resultado más que muy bueno estaba a la vuelta de la esquina.Alejandro Bucci, tras la carrera manifestó: “Arrancamos muy bien el viernes con los autos muy firmes en los entrenamientos, pero se nos complicó todo el sábado a la hora de clasificar, en Clase 2 el grupo A tuvo la peor pista; el mejor de nuestro equipo fue Lucas Yerobi. Y con Nico en Clase 3 no se pudo tener una buena primera vuelta y luego un problema en la caja de cambios lo dejó 22º, cuando previamente estábamos siempre entre los 10. En la final de la Clase 2 pudimos ver una remontada extraordinaria de Abdala, también muy buena labor de Bestani y de Scordia, sumando buenos puntos. Yerobi tuvo una rotura de motor que lo lamentamos. En la Clase 3 también venía progresando Posco, pero en la penúltima vuelta cuando estaba séptimo, un toque le rompió la rueda delantera izquierda”.