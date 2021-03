 Coronavirus: los anticuerpos no se producen en al menos el 20 % de los recuperados

Fuente: minutouno.com

Lo advirtió uno de los creadores de Sputnik V, quien recomienda que las personas recuperadas se vacunen contra el coronavirus para asegurar la producción de anticuerpos.Al menos el 20 % de las personas que han padecido covid-19 no desarrollan anticuerpos protectores contra el coronavirus , según afirmó Alexánder Guíntsburg, director del centro Gamaleya, cuyos científicos crearon el fármaco contra la enfermedad Sputnik V "Entre los que han tenido (covid-19), estos son buenos datos experimentales, al menos el 20 % no produce anticuerpos protectores", aseveró Guíntsburg en una entrevista con el programa Vesti Nedeli en el canal de televisión Rossiya 1.Ante dichas estadísticas, el científico recomendó que esta categoría de la población se vacune contra el coronavirus para asegurar la producción de anticuerpos.Los científicos recomiendan que los que contrajeron Covid se vacunen para asegurar la producción de anticuerpos.¿Hace falta vacunarse si ya tuviste coronavirus?El director del centro Gamaleya se pronunció sobre la vacunación entre quienes ya han contraído el covid-19. Al respecto, el experto sostuvo que la inyección del primer componente de Sputnik V les puede beneficiar y que ayudaría a fortalecer la inmunidad ya generada tras el contagio. En su caso, se alcanzan títulos de anticuerpos "bastante altos, como después de la vacunación en dos etapas", lo que hace innecesaria la inyección de la segunda dosis.Si bien la vacunación con el segundo componente de Sputnik V no va a surtir un efecto adverso en el vacunado que padeció covid-19 antes, "quizá esté de más", porque la segunda dosis no va a garantizar protección adicional, explicó Guíntsburg, quien aconsejó realizar pruebas de anticuerpos a esta categoría de personas antes de que opten por la segunda dosis de la vacuna Los que deben abstenerse de la vacunación son personas con severas formas de alergia, que pueden sufrir 'shock' anafiláctico o edema de Quinke, advirtió el científico, que, sin embargo, no reveló cómo el potencial vacunado debe enterarse de antemano si es alérgico o no a algún componente de la vacuna.