 ¿Cuántas vacunas llegaron a Argentina?

El 24 de diciembre de 2020 llegaron al país las primeras 300 mil dosis de la vacuna producida en Rusia. El 16 de enero de 2021 se sumaron otras 300 mil; el 28 de enero llegaron 220 mil dosis y el 12 de febrero otras 400 mil.En tanto, el 28 de febrero llegaron otras 517 mil dosis de Sputnik V.En total, Argentina recibió hasta el momento 1.737.000 dosis de la vacuna Sputnik V.COVISHIELDUna partida de 580 mil vacunas contra el coronavirus producidas en India arribó al país el 17 de febrero. Las vacunas de la marca Covishield son producidas por el laboratorio Serum Institute de la India y desarrolladas por la Universidad de Oxford y AstraZeneca.Estas vacunas forman parte de un total de 1.160.000 dosis que el Estado Argentino adquirirá a través del Instituto Serum de India.SINOPHARMUnas 904 mil dosis del fármaco producido en China llegaron a Argentina el 25 de febrero.Mientras que el 28 del mismo mes llegó otro lote con 96 mil dosis de la vacuna china.En total, Argentina completó así la llegada de un millón de vacunas Sinopharm.La partida permitirá inmunizar a 500.000 personas, ya que este fármaco, como la mayoría de las vacunas contra la Covid-19, requiere de dos aplicaciones.El grupo farmacéutico que desarrolló el fármaco, China National Pharmaceutical Group, ya avisó que a partir de marzo estará listo para suministrar periódicamente cantidades significativas, bastante por encima del millón.Una de las particularidades de la vacuna de origen chino es que está basada en el propio virus inactivado de la Covid-19 (la versión muerta del germen que causa la enfermedad) y no utiliza vectores adenovirales (virus que al no poseer el gen que lo reproduce puede transportar material genético de otro virus).El desarrollo de Sinopharm tiene una particularidad que puede ser considerada una ventaja logística: no requiere una refrigeración menor a 0 grados centígrados y se puede mantener con temperaturas de entre 2 y 8 grados, que puede suministrar una heladera común, según se informó.