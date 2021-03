Descubrieron a un hombre con "súperanticuerpos" contra el coronavirus

El hombre se enteró de su supersistema inmunológico contra el coronavirus hace unos meses. Pensó que iba a contagiarse de Covid-19 cuando se enteró de que su amigo y compañero de casa se había enfermado gravemente. Pero si bien el virus entró en su cuerpo, no pudo infectar sus células.



Luego de lo ocurrido, Hollis le relató el suceso a un médico y profesor de la Universidad de los Estados Unidos George Mason, Lance Liotta, donde Hollis trabaja como comunicador. El profesional estudia formas de combatir al coronavirus, por lo que lo invitó a participar en carácter de voluntario en un estudio científico que se estaba desarrollando en la facultad. Fue ahí cuando hicieron el descubrimiento.



De acuerdo con lo que le indicó Liotta a la BBC, los anticuerpos de Hollis atacan varias partes del coronavirus y lo eliminan rápidamente: “Se podrían diluir los anticuerpos de John Hollis al uno por 1.000 y seguirían matando el 99% del virus”.



“Recogimos la sangre de Hollis en diferentes momentos y ahora es una mina de oro para estudiar", aseveró el especialista y agregó: "Los anticuerpos del paciente se adhieren a las espículas y el virus no puede pegarse a las células e infectarlas".



En cambio, en la mayoría de las personas, los anticuerpos que se generan para combatir el virus atacan las proteínas de las espículas del coronavirus, formaciones puntiagudas en la superficie del Sars-CoV-2, que ayudan a infectar las células humanas. El problema es que cuando una persona entra en contacto con el virus por primera vez, su organismo tarda en producir estos anticuerpos específicos, lo que permite la propagación de la enfermedad.



Hollis quedó sorprendido con este descubrimiento que ilusiona a los científicos respecto a las formas de combatir el coronavirus en el mundo. Sobre su experiencia, el escritor afirmó: “Ha sido el suceso más surrealista de mi vida. Fueron dos semanas en las que sentí mucho miedo, ya que esperaba que la enfermedad me golpeara, pero nunca ocurrió”.









Fuente: minutouno.com

