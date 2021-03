El equipo de Arroyo Seco fue totalmente protagonista en el certamen argentino de Clase 2, con Cravero, Tambucci y Andreis

TURISMO PISTA1-2-3 del Fiornovelli Sport Group en OlavarríaEl equipo de Arroyo Seco fue totalmente protagonista en el certamen argentino de Clase 2, con Cravero, Tambucci y AndreisLuego de un gran inicio, el Fiornovelli Sport Group esta vez completó el podio de la Clase 2 de Turismo Pista con sus autos, de la mano de Matías Cravero, Santiago Tambucci y Maximiliano Andreis, en una carrera fantástica para los espectadores que pudieron disfrutarla por televisión. En Clase 1 y Clase 3, los resultados no acompañaron del todo, pero en todos los casos sumaron puntos valiosos.En un fin de semana marcado por intensas lluvias, el viernes hubo entrenamientos donde en Clase 2 es donde se produjeron los resultados más destacados. No fue fácil trabajar con la puesta a punto ni pulir detalles puntuales en la conducción de los pilotos, porque siempre hubo condiciones distintas en el asfalto. El sábado tras un tercer ensayo se dieron las pruebas de clasificación, donde Maximiliano Andreis alcanzó un notable sexto puesto en Clase 2, y Luigi Melli fue gran protagonista en Clase 3 quedando tercero.En la tarde sabatina se corrieron las series, largando con procedimiento de pista húmeda y en Clase 1 Franco Melli no pudo avanzar, en una reñida lucha terminando décimo. En Clase 2, en la primera batería Matías Cravero tuvo una gran carrera finalizando cuarto, ganando varias ubicaciones. Diego Casais fue 13º y Mariano Sala 15º. En la segunda, Santiago Tambucci tuvo una estupenda carrera, ganando muchos lugares para finalizar segundo, justo por delante de Maximiliano Andreis. Finalmente, en la Clase 3 Luigi Melli fue tercero en la primera competencia preliminar, y Cristian Garbiglia progresó mucho desde el fondo, para ser 13º.El domingo se dieron las finales, con la pista ya bastante más seca pero con banquinas embarradas. En Clase 1 Franco Melli fue muy inteligente, no arriesgó de más y estando en un pelotón muy luchado y con muchas superaciones, pasó del puesto 19º al 12º para sumar puntos que son valiosos.Luego en Clase 2, el Fiornovelli Sport Group demostró todo su fantástico poderío de la mano de Tambucci, Cravero y Andreis. Tambucci no tuvo una buena partida pero siendo local sacó provecho y en la primera vuelta ganó tres lugares para quedar primero en heroicas maniobras. Poco después, tirando juntos Andreis y Cravero ganaron terreno para pasar a ser escoltas de Santiago. Pero con el correr de los giros, Cravero tenía mejor ritmo y entonces el de Colazo tras superar al de Rafaela, fue por la punta. Muchas vueltas de tensión e intentos de maniobra fallidos dieron un intento a falta de dos giros, donde Mati Cravero metió el auto y se quedó con la vanguardia. Cravero lideró el podio muy festejado por todo el Fiornovelli Sport Group, marcando un hecho histórico.Más allá de los festejos, el Turismo Pista luego tuvo la disputa de la Clase 3, donde Luigi Melli tuvo una carrera un tanto dura y finalizó 14º, con un Toyota Etios que estaba para pelear el podio. En tanto que Cristian Garbiglia con el Ford Fiesta llegó 25º, en otra competencia donde el cordobés sigue desarrollando la unidad con fe en que sea muy competitiva a la brevedad.Declaraciones de Matías Cravero al concluir la final como ganador: “La verdad es que estoy muy agradecido a todos los chicos del Fiornovelli Sport Group por lo que han trabajado. A Tambucci lo veía que en ese sector se pasaba y lo marqué, luego lo presioné para ponerlo nervioso y que se gaste el auto. Sabía que para pasarlo tenía que hacer una maniobra extremadamente limpia y hacerle dos autos de diferencia para que no me pudiera alcanzar. Parece que me salió excelente y ahora disfruto de mi primera carrera ganada en el Turismo Pista. Tenía un gran motor por derecho, gracias a Juan José Cassou, y me ayudó a doblar tranquilo las curvas y armarme para que no me puedan pasar. Todo el equipo, con Fabio Fiornovelli trabajaron debajo de la lluvia todo el fin de semana, a Juanjo Cassou por el motor, a César que me acompaña a todas las carreras, a mi familia, mi novia y todos los sponsors que hacen esto posible”.El escolta, Santiago Tambucci, expresó: “Largamos muy bien porque en la primera vuelta nos pusimos primeros pero después empezamos a perder ritmo y Mati venía mucho mejor y ya era imposible aguantarlo. Dejé medio metro en la curva uno y me pegó, no sé si está bien o no pero llegamos segundos. No estoy contento porque quería ganarla, pero ahora vamos a seguir trabajando para tener un mejor ritmo en la próxima”.Finalmente, Maximiliano Andreis completó el podio y comentó: “Estoy contento porque necesitábamos este resultado. La carrera pasada en San Nicolás teníamos para pelearla y los toques no me permitieron llegar al podio y ahora sí estamos. Este resultado ayuda para seguir. Felicito a Mati, a Santi y a todo el Fiornovelli Sport Group por este gran resultado del equipo”.