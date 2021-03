 En plena escasez de vacunas, Rusia anunció que producirá 200 millones de Sputnik V

Fuente: minutouno.com

Se producirán en India. Con una eficacia mayor al 90%, fue autorizada en 54 países cubriendo a 1.400 millones de personas.En medio de la escasez de vacunas para enfrentar la pandemia de coronavirus , Rusia anunció este lunes que va a producir en India 200 millones de dosis de su Sputnik V. El Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) informó en un comunicado que alcanzó un acuerdo con el grupo farmacéutico indio Virchow Biotech para producir la vacuna "La transferencia de tecnología se completará en el segundo trimestre de 2021, y será seguida de la producción comercial a gran escala", dijo el RDIF, que financió en parte el desarrollo de la vacuna y está negociando los acuerdos de producción en el extranjero.La Sputnik V fue inicialmente recibida con escepticismo en el exterior, pero por su eficacia mayor al 90% está ahora autorizada en 54 países cubriendo a 1.400 millones de personas.Este acuerdo se suma al anunciado el viernes con otra empresa farmacéutica india, Stelis, para producir otros 200 millones de dosis, y a otro por 100 millones de dosis firmado en noviembre con la firma india Hetero."Las alianzas en materia de vacunas son la única manera de superar la pandemia; el mundo continúa su lucha contra el coronavirus y vemos un interés creciente en la Sputnik V", afirmó el director del RDIF, Kirill Dmitriev.El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció este lunes que mañana se vacunará contra el coronavirus. "La vacunación es, por supuesto, una elección voluntaria de cada persona, una decisión personal de cada uno", dijo Putin, de 68 años, durante una videoconferencia con funcionarios. "En particular, yo mismo pretendo hacerlo mañana", agregó.Putin no precisó qué vacuna se aplicará de las tres que se fueron aprobadas en Rusia, aunque alguna vez dijo que la Sputnik V, que es de dos dosis, era "la mejor del mundo", después de que por su fiabilidad y su eficacia mayor al 90% fuera validada en febrero por la prestigiosa revista científica británica The Lancet.El presidente ruso dijo que 6,3 millones de personas recibieron al menos una dosis de vacunas contra el coronavirus en Rusia y que más de 4,3 millones ya fueron inoculados con dos dosis. La población total del país es de 146 millones de habitantes."Hoy podemos decir, con confianza, que las vacunas rusas son absolutamente confiables y seguras; es un éxito total de nuestros científicos y especialistas", señaló.Por su parte, el ministro de Salud ruso, Mijáil Murashko, dijo que el mes próximo arribará a Moscú una comisión del ente regulador europeo para evaluar los ensayos sobre la Sputnik V. "El 10 de abril, un grupo de expertos de la Agencia Europea de Medicamentos se va a familiarizar (y) revisar los ensayos clínicos que se han realizado en nuestro país", afirmó.Durante una reunión a distancia sobre la vacunación, retransmitida por televisión, el presidente ruso descartó las críticas expresadas por el comisario europeo Thierry Breton."No forzamos a nadie a hacer nada, pero nos preguntamos sobre los intereses que defienden estas personas: ¿los de las empresas farmacéuticas o los de los ciudadanos europeos", apuntó Putin.Al respecto, el vocero de la Comisión Europea, Eric Mamer, subrayó que no se estaba llevando a cabo ninguna negociación para comprar dosis de Sputnik V pero que "la puerta no se había cerrado para siempre".En tanto, el gobierno de Estados Unidos anunció que la vacuna desarrollada por la farmacéutica británica AstraZeneca y la universidad de Oxford será incorporada a su campaña si es aprobada por las agencias correspondientes."Cualquier vacuna que se apruebe la integraremos en nuestro proceso de distribución de forma equitativa", afirmó la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, en conferencia de prensa cuando se le preguntó si el gobierno de Joe Biden tenía planes para distribuir la de AstraZeneca si era autorizada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés).Psaki añadió que hay escasez de suministro de vacunas en Estados Unidos y en todo el mundo, y recordó que la pandemia de coronavirus todavía está en curso y las nuevas variantes de la enfermedad son imprevisibles.Un estudio reciente realizado en Estados Unidos determinó que la vacuna de AstraZeneca tiene una eficacia del 79% en la prevención de la infección y del 100% en los casos graves o críticos.Por otra parte la Agencia Europea de Medicamentos dijo que no encontró ninguna relación entre la administración de la vacuna de AstraZeneca y los casos de trombosis en las personas inoculadas. La investigación se realizó tras la decisión de varios países europeos, entre ellos Austria, Francia, Alemania, Italia, Portugal, Dinamarca, Países Bajos, Islandia y Noruega, de suspender el uso de la vacuna tras los informes sobre varios casos de coagulación de la sangre.