ENTRÓ EN VIGENCIA EL BOLETO EDUCATIVO GRATUITO EN TODA LA PROVINCIA

Director del programa, Juan Rober Benegui.





El beneficio se aplica desde este lunes 15 de marzo, con el regreso de las clases presenciales. Hasta el momento se registraron 135.000 usuarios y las inscripciones permanecerán abiertas.Este lunes se puso en funcionamiento el programa del Boleto Educativo Gratuito en toda la provincia. El mismo cuenta hasta el momento con 135.000 usuarios inscriptos y está dirigido a estudiantes, docentes y asistentes escolares.Al respecto, el director del programa, Juan Rober Benegui, recordó que la inscripción al Boleto Gratuito “permanece abierta, no hay un plazo de cierre”, y dijo que los interesados “pueden inscribirse a través del portal web de la provincia en https://santafe.gob.ar/boletoeducativo , o descargándose la aplicación que está disponible para celulares con sistema Android”.Por otro lado, el funcionario manifestó su expectativa en este primer día de aplicación del beneficio, “cuyo sistema seguramente va a necesitar ajustes y correcciones para optimizar su funcionamiento, pero entendemos que todo debe funcionar correctamente”.Asimismo, reconoció que “esto va a beneficiar a la economía de las familias santafesinas, que el dinero que antes destinaban al transporte, ahora podrán destinarlo a otras necesidades”.FUNCIONAMIENTOEn el caso de que el servicio disponga de los sistemas SUBE y/o MOVI, el beneficio se carga directamente en la tarjeta.Para quienes accedan al Boleto Educativo, “en el caso de quienes usan la tarjeta SUBE y/o MOVI el beneficio se carga en la misma tarjeta, que debe estar personalizada. Pueden dirigirse a una terminal automática SUBE, que están distribuidas en distintos puntos de la ciudad, apoyarla en esa terminal y el beneficio aplica en esa tarjeta. Para saber dónde están ubicadas estas unidades hay que ingresar al micrositio del Boleto Educativo, que te redirecciona a la página de SUBE. O directamente a la página de SUBE ( https://cutt.ly/Qzzx1qL ) que indica la ubicación de cada una de estas terminales automáticas.Asimismo, Benegui detalló que para los servicios de transporte que no tengan SUBE y/o MOVI, “la opción es a través de la aplicación Boleto Educativo o del portal web de la provincia, que es https://santafe.gob.ar/boletoeducativo , el beneficiario deberá generar vouchers introduciendo 3 datos: origen y destino / fecha del viaje / empresa prestadora del servicio. Cualquiera de esas dos opciones les va a permitir generar un voucher con un código QR y ese código se debe presentar ante la empresa de transporte, ya sea en el mismo colectivo o en una boletería, impreso o en el celular, y canjearlo por el boleto gratuito”.HABILITACIÓNFinalmente, Benegui explicó que en algunos casos de quienes se inscribieron para obtener el beneficio les sale el mensaje “en proceso de validación”. Esto es “porque esa solicitud está pendiente de aprobación, estamos esperando la devolución de los centros educativos, pero con el correr de las horas y de los días se van a ir aprobando las que quedan pendientes”.En el mismo sentido expresó que “otro mensaje que puede aparecerles es ‘regularidad no verificada con el establecimiento’, y eso también lo estamos resolviendo con cada establecimiento para poder validar la información y que puedan acceder lo antes posible al beneficio”.Para consultas, Benegui recordó que está disponible la línea telefónica 0800-777-0801, de 8 a 18 horas, de lunes a viernes.