Fecha 5 2020-2021 - San Nicolás - Resumen Domingo FINALES CALIENTES PARA LA QUINTA DEL AÑO

CATEGORÍAS AGRUPADAS FEDERADASFecha 5 2020-2021 - San Nicolás - Resumen DomingoFINALES CALIENTES PARA LA QUINTA DEL AÑOVolvieron las Categorías Agrupadas Federadas y volvió el automovilismo del bueno en San Nicolás, con cinco carreras emocionantes para cerrar la quinta fecha de la temporada.En Promocional 850 se dio el cuarto triunfo consecutivo para Jonás Maurelli (Fiat 600), quien no largó adelante debido a un recargo, pero rápidamente pudo doblegar a Daniel Bravo (Renault Gordini) para llevarse la punta y escapar adelante. El ingreso del auto de seguridad hizo que la carrera tuviera un momento intenso al final, con Alan Traid (Renault Gordini) atacando hasta el final. El de Pueblo Esther pisó fuera de pista y así se definió para el baigorriense, mientras que el tercer escalón del podio fue pera el campeón, el 'Conejo' Bravo.En Turismo Agrupado Clase 1, Sergio Díaz (Fiat 600) era el dominador del fin de semana pero se quedó a poco de empezar la vuelta previa, y la carrera fue un mano a mano entre Carlos Báez (Fiat 600) y Juan Carlos Acevedo (Fiat 600). Notable la pelea de ellos dos mientras que el subcampeón Bruno Possedoni (Fiat 600) completaría el podio. A poco del final, una maniobra donde terminó despistado Acevedo, quedó todo definido para Báez.Luego fue momento del Turismo Agrupado Clase 2, Matías Vitali (Fiat 128) lideró durante toda la primera parte pero mucho tiempo con auto de seguridad, por diversos incidentes. Una vez liberada la pista, pasada la mitad de la competencia, Gustavo Gaydou (Fiat 128) y Luciano Bucci (Fiat 128) pudieron doblegar al casildense.Fue una espectacular competencia mientras hubo bandera verde, y en el séptimo giro Bucci pudo superar al 'Pichu' Gaydou. A ellos estaba siempre cerca Franco Bosio (Fiat 128), y cuando encontró lugar se metió tercero. Las posiciones de adelante cambiaban permanentemente, con los ocho primeros formando un tren muy competitivo. Vitali, Bucci, Gaydou y Bosio eran los principales candidatos al triunfo, que quedó para el de Villa Gobernador Gálvez, escoltado por Bosio y Gaydou en el podio. Javier Zabica (Fiat 128) obtuvo un notable cuarto lugar largando muy atrás, superando por milímetros a Vitali en la línea de sentencia.En Turismo Agrupado 1600, Patricio Pierobón (Ford Escort) lideró en todo momento, y más sobre el final porque hubo auto de seguridad tras un accidente de Martín Aranzabe (Renault Clio). Adrián Castagnani (Renault Clio) persiguió por todos lados al de Las Parejas, pero no hubo con qué darle al Escort atendido por el Abad Racing. El podio lo completó Juan Francisco Luca (Volkswagen Gol Trend).Diferentes incidentes complicaron el cierre de la prueba, cuando se vieron grandes maniobras entre los cinco de adelante, Pierobón, Castagnani, Luca, Ulises Lecussan (Volkswagen Gol) y Diego Schibli (Volkswagen Gol). Luego en el pelotón algunos toques complicaron todo, principalmente uno entre Domingo Magliaro (Volkswagen Gol) y Marcelo Luca (Renault Clio), previo a un relanzamiento donde se produjo lo de Aranzabe. Ingresó el AS una vez más pero ya no había más por recorrer, porque se terminó a velocidad reducida.Finalmente, en el TC4000 del Sur se vio una carrera de resistencia junto a las maniobras de sobrepaso que vibraron al pelotón en las primeras vueltas. Al quedarse Luciano Bredice (Ford Falcon) en la largada por unos momentos, y Juan Pablo Marconi (Ford Falcon) no dudó en tomar la vanguardia. Con el correr de los giros, cayeron protagonistas como Marcos Konjuh (Ford Falcon), y luego fue el líder Marconi quien tuvo problemas de motor, y Ezequiel Paulini (Chevrolet Chevy) heredó la vanguardia.Pero cuando todo era a favor del de Empalme Villa Constitución, empezó a molestar seriamente una falla motriz, y luego también rompió motor Iván Pellegrini (Ford Fairlane), generando incertidumbre sobre quién se llevaría la gloria. Y allí apareció con gran ritmo Mauricio Chiaverano (Chevrolet Chevy), largando noveno y avanzando notablemente para ser puntero. Sobre el último giro, Paulini resistía en pista pero no el podio, porque Darío Necochea (Ford Falcon) y Juan Manuel Lunardelli (Chevrolet Chevy) pasaron al líder del torneo. Fue una impensada victoria para el bermudense Mauricio Chiaverano, quien volvió a ganar en la divisional donde ya sabe lo que es ser campeón.