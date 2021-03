 La Provincia alerta por la suba de casos y no descarta que haya que restringir actividades

Luego, planteó que "el contexto regional nos muestra un aumento rápido y sostenido, que ya se empieza a ver en en nuestro país en relación a meses anteriores".En ese marco, Kreplak pidió "reforzar los cuidados" y "respetar todos los protocolos vigentes".El funcionario además brindó una entrevista radial, donde señaló que la dirigencia debe "hacer todo lo posible para convencer a la gente"."Hay que reducir los viajes al exterior y cuidarse más, pero luego vendrán partes en que tendremos que reducir la circulación probablemente y volver a tener más cuidado”, expuso, aunque evitó anunciar qué tipo de medidas se tomarán.“Ojalá que no sean masivas y genéricas, y sea algo más sectorizado”, sostuvo.Con respecto al movimiento turístico que generará el receso de Semana Santa, Kreplak recomendó a la población que viaje a sitios en los que “se pueda garantizar distanciamiento, porque quizás por tomarse unos días se expone a situaciones de contagio”.“Ni hablar de las fiestas y de las reuniones sociales, no se pueden hacer encuentros de más de diez personas porque es realmente alto el riesgo de que haya una persona contagiada con ese número”, remarcó.Por otro lado, se refirió a la campaña de vacunación y dijo que "estamos a punto de recibir en los próximos días un embarque importante de Sinopharm”.Además, se refirió a la estrategia de vacunar con una sola dosis primero y después de unos meses dar la segunda y aclaró que “en ningún caso se habla de una sola dosis, sino que se habla de posdatar"."Estamos viendo que hay varias investigaciones que muestran que con una sola dosis llegás a un 95, 90, 85% de cobertura respecto de casos graves. Nosotros no buscamos inmunidad de rebaño, buscamos reducir la letalidad”, explicó.“La segunda dosis se puede dar después porque sirve para incrementar un poco la cantidad de anticuerpos pero sobre todo para aumentar la duración de la inmunidad en meses. Para el momento que viene ahora, el invierno, una sola dosis podría ser una estrategia razonable, basada en ciencia y en la experiencia que tenemos”, resumió.