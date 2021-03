LA PROVINCIA ASISTIÓ A MUNICIPIOS Y COMUNAS AFECTADOS POR LAS ABUNDANTES PRECIPITACIONES

Durante la jornada se llevaron a cabo relevamientos y visitas a las localidades más afectadas por las importantes lluvias de los departamentos Castellanos, San Martín, Las Colonias, La Capital, San Jerónimo.





Durante la jornada se llevaron a cabo relevamientos y visitas a las localidades más afectadas por las importantes lluvias de los departamentos Castellanos, San Martín, Las Colonias, La Capital, San Jerónimo.El gobierno provincial, a través de la Secretaría de Protección Civil, asistió este jueves a municipios y comunas afectados por las abundantes precipitaciones y tormentas severas.En total, durante las últimas horas, se registraron 8 alertas meteorológicas para el territorio centro sur de la provincia. Por este motivo, el secretario de Protección Civil, Roberto Rioja, dispuso que se activen los protocolos de actuación para emergencias.A medida que se fueron realizando los relevamientos de rutina y ante requerimientos efectuados de las distintas comunas y municipios durante el transcurso de los fenómenos meteorológicos, se fueron destinando hacia las mismas materiales y recursos para paliar la situación.Los equipos de Operaciones fueron interiorizándose de la situación en cada localidad focalizándose en el estado sanitario de los habitantes de las mismas y en los daños producidos por los fenómenos en cada distrito. Se entregaron materiales y elementos para evitar la entrada de agua a los hogares, coordinando en todos los casos, con las distintas áreas y organismos del estado provincial las medidas para llevar solución a los requerimientos.DETALLE DE LAS ACCIONES REALIZADAS>> Arocena (departamento San Jerónimo): Se realizó una reunión con el intendente de la ciudad y se evalúa la situación, donde se desprende un 95% de afectación por agua. Se evalúa lugar para disponer el armado de centro de evacuados. Además, se articula con el Ministerio de Desarrollo Social la asistencia en la zona de afectación. Se provee de 1.500 bolsas y rollo de naylon.>> San Fabián (departamento. San Jerónimo): Se saturaron las calles, pero no hay ingreso de agua en los domicilios particulares. Se provee de bolsas y rollo de naylon al presidente comunal y se recorre la zona. La localidad puede quedar aislada por el agua que ingresa de los campos a su alrededor.Se realiza reunión con personal de Protección Civil y autoridades locales para conformar COE en la localidad.>> Gálvez (departamento San Jerónimo): Rioja se reunió con el intendente y se evalúa el centro de evacuados para el traslado de las personas afectadas por las lluvias.>> Coronda (departamento. San Jerónimo): Producto de los más de 150 mm caídos en la localidad se constata que más del 70 % de la ciudad tiene anegamientos o viviendas donde ingresó el agua. En el Club de Leones hay 14 personas evacuadas y con posibilidades de que se incrementen. Se coordinó con el Ministerio de Desarrollo Social la ayuda de colchones, frazadas y alimentos más una partida especial económica. Se dejan 1.000 bolsas.>> Colonia Belgrano (departamento San Martín): No hay evacuados, anegamiento de calles, los ingresos principales están bloqueadas, mucha agua en el casco urbano. La comuna asiste 250 familias con bolsas y arena para evitar el ingreso de agua en los domicilios. En la localidad no llueve por el momento.>> Colonia Margarita (departamento Castellanos): Cayeron160 mm ingreso de agua club, comuna y 2 viviendas. La presidenta comunal informó que habilitaron el nuevo puente en forma provisoria ya que el puente alternativo ya fue superado por el nivel del agua. Esa agua desemboca en el canal Romero Corralito y se junta con la de Principal Sastre y luego desemboca en el Arroyo Colastiné altura Km. 103 de la autopista Rosario – Santa Fe.>> Santa Fe (departamento La Capital): No se ha reportado afectación. En la zona de la Esquina Encendida, el vacunatorio se desarrolla con normalidad, en el local se encuentra Juan Jose Mucchiutti. Sin afectación por lluvias.