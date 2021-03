LA PROVINCIA RECIBIÓ 18.800 DOSIS DE VACUNAS COVISHIELD

Las vacunas fueron distribuidas en las regiones de Salud provinciales, desde donde se enviarán a ciudades y comunas.





El objetivo inicial es continuar la inmunización de adultos mayores.La provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Salud, informó que arribaron hoy 18.800 dosis de vacunas Covishield Oxford/AstraZeneca, las que inicialmente se aplicarán a la población objetivo.Las mismas fueron distribuidas en las regiones de Salud provinciales, lugares desde donde se enviarán a ciudades y comunas, conforme la densidad poblacional de cada una de ellas; como viene sucediendo desde el inicio de la histórica campaña de vacunación contra el Coronavirus que se desarrolla en todo el país.Esta vacuna particularmente tiene múltiples ventajas que facilitan su distribución almacenamiento y aplicación. Sobre este aspecto, la ministra de Salud, Sonia Martorano, destacó que “tanto las vacunas Sinopharm como la Covishield de Oxford AstraZeneca se componen de dos dosis iguales, es decir del mismo componente; y que, ya con la primera dosis, se logra un 80% de inmunización”.Asimismo, la Covishield no requiere conservación a temperaturas bajo cero, como sucede con otras vacunas, lo que facilita el uso de la tecnología de refrigeración, históricamente existente, para la totalidad de las vacunas del calendario nacional, obligatorio y gratuito.CUIDARNOS MÁS QUE ANTESAnte la inminente llegada de la segunda ola de la pandemia, Martorano recomendó “no viajar al exterior: insistimos mucho en esto porque todavía hay gente que lo está haciendo y realmente no es el momento"."Asimismo no solo debemos continuar, sino reforzar, las medidas de prevención ya conocidas como la ventilación cruzada de los ambientes el uso de barbijo que tape nariz, boca y mentón, el lavado frecuente de manos, evitar reuniones multitudinarias, mantener el estricto distanciamiento social y la sanitización de objetos y superficies", enfatizó Martorano.