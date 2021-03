LA PROVINCIA TRANSFIERE CERCA DE $23 MILLONES A MUNICIPIOS Y COMUNAS DEL FONDO DE OBRAS MENORES 2019/2020

El ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, valoró el hecho de “hacer una entrega de recursos importante, lo que significa un enorme empuje para las localidades beneficiarias".





Se trata de aportes no reintegrables destinados para la construcción de obras y adquisición de equipamiento y rodados.El gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Gestión Pública encabezado por Marcos Corach, está girando aportes no reintegrables 2019/2020 a distintos municipios y comunas de la provincia por un monto total de $ 22.971.093 pesos en el marco de la ley de Fondo de Obras Menores.En ese sentido, el ministro de la cartera, Marcos Corach, valoró el hecho de “hacer una entrega de recursos importante, lo que significa un enorme empuje para las localidades beneficiarias. Esto nos permite comenzar a derivar fondos para la ejecución de las prioridades que tiene cada municipio y comuna santafesino”.“El gobierno provincial sigue atendiendo las necesidades de los gobiernos locales y cumpliendo con los objetivos trazados durante la gestión del gobernador Omar Perotti”, resaltó el ministro.“Santa Fe tiene un potencial enorme, lo sabemos cada uno de los habitantes de su suelo. Los que estamos en cargos que nos asignan una responsabilidad mayor tenemos que lograr que todo eso que es potencial se vuelva efectivo y que podamos avanzar juntos hacia el futuro que soñamos”, concluyó Corach.DETALLES DE LOS APORTES>> La Municipalidad de Las Toscas, departamento General Obligado, $ 4.453.088,81, correspondientes a 2019, para la compra de un vehículo utilitario para el traslado de personas con discapacidad.>> La Municipalidad de Villa Ocampo, departamento General Obligado, $ 579.236,06, también de 2019, destinados a la adquisición de moldes de cordón para pavimento.>> La comuna de Arroyo Ceibal, departamento General Obligado, $ 1.321.998,70, correspondiente a 2020, para la construcción de sanitarios en la plaza central del pueblo y la construcción de dos garitas.>> La comuna de Las Avispas, departamento San Cristóbal, $ 662.200, correspondiente a 2020, para la adquisición de una pala hidráulica.>> La comuna de Aurelia, departamento Castellanos, $ 350.000, también de 2020, para la puesta en valor del acceso a la localidad.>> La comuna de Villa Minetti, departamento 9 de Julio, $ 7.066.093,04, de 2019, destinados a la realización de infraestructura urbana de la calle San Martín.>> La Municipalidad de Esperanza, departamento Castellanos, $ 2.055.229,51, y que se destinará a la adquisición de una camioneta 4x4.>> La Municipalidad de San José del Rincón, departamento La Capital, $ 1.284.480 para la elaboración y colocación de carteles de señalética de nomenclatura de calles, y de $ 628.860 para la adquisición y colocación de juegos infantiles para plazas.>> La comuna de Pueblo Muñoz, departamento Rosario, $ 599.924,75, correspondiente a fondos 2019, para la realización de cordón cuneta.>> La comuna de Tortugas, departamento Belgrano, $ 1.477.105,15, de 2020, para la adquisición de una pick up 4x2 doble cabina diesel.>> Se le transfirió a la Municipalidad de Villa Cañás, departamento General López, $ 2.492.947,62, de fondos 2019, para la ejecución del proyecto de bacheo de calles de la ciudad.