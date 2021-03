Los hermanos Mecozzi harán historia en el fútbol

Fuente: deportivodelsur.com.ar







Titi Lértora

Cuando se juegue la 5° fecha de LDDS se producirá un hecho inédito en el fútbol regionalSi bien todavía falta que se juegue la 4° jornada de la Liga con partidos realmente interesantes (con el clásico de Acebal como partido excluyente), el 5° capítulo del certamen podría marcar una situación única en el mundo del futbol: que dos hermanos se enfrenten de las tres maneras posibles dentro de un campo de juego.En esa citada fecha estarán jugando, en Wheelwright, Italo Argentino (DT: Sergio Mecozzi) vs Sportivo Bombal (DT: Pablo Mecozzi), convirtiéndose en el primer caso en la historia de la Liga (y hasta de la región) que dos hermanos se enfrenten como entrenadores por un partido oficial de un torneo amateur.Sabido es que hay casos de hermanos enfrentados como técnicos a nivel nacional (los hermanos Solari) e incluso de índole internacional (los Inzaghi), pero en lo que tiene que ver con el futbol de Liga no hay registro alguno de un caso similar.Pero la cosa no queda acá y trasciende mucho más, porque los hermanos Mecozzi se enfrentaron como futbolistas (año 1999, en el clásico de Alcorta, Pablo jugaba para Los Andes y Tulo vestía la camiseta de Blanco y Negro) y también fueron rivales siendo uno entrenador y el otro jugador (año 2006, Sergio era DT de Blanco y Negro y Pablo jugaba para Independiente de Bigand).Pero además de enfrentarse, también compartieron equipo de las tres maneras posibles. Sergio Mecozzi dirigió a su hermano en las inferiores del Lomonegro de Alcorta y en el año 2005 ya como técnico de primera de Blanco y Negro, Tulo fue entrenador de Pablo. También fueron compañeros de equipo como futbolistas (año 1994 y 1997 en Blanco y Negro y en el año 1998 en Sportivo Bombal). Y como si fuera poco compartieron cuerpo técnico (año 2016, Pablo fue el DT campeón de Blanco y Negro y Sergio era el Coordinador General del Lomonegro).Este hecho histórico de técnicos enfrentados pudo haberse dado el año pasado en la Liga Deportiva de Colón (Bs As) con Sergio Mecozzi dirigiendo a Italo Argentino (su actual equipo, hoy jugando en LDDS) y Pablo Mecozzi entrenado a Racing de Colón, pero la pandemia hizo que el certamen quede truncado y ellos no pudiesen jugar uno contra otro.En síntesis, los hermanos Sergio y Pablo Mecozzi han compartido un campo de juego de todas las maneras posibles, con todas las combinaciones existentes, y todo en una misma Liga (Deportiva del Sur):-Ambos siendo compañeros de equipo (como futbolistas).-Ambos siendo compañeros de equipo (uno, como técnico, dirigiendo al otro, como jugador).-Ambos siendo compañeros de equipo (integrando un cuerpo técnico).-Ambos siendo rivales de equipo (como futbolistas).-Ambos siendo rivales de equipo (uno como DT y el otro como jugador).-Ambos siendo rivales de equipo (como entrenadores).Sin lugar a dudas, NO HAY EN EL MUNDO un caso similar que reúna todas estas combinaciones relacionadas con hermanos. Sergio Mecozzi y Pablo Mecozzi entrarán en la historia del fútbol mundial.