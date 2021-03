ORGULLO SANTAFESINO:

Te presentamos a Lidia Ocampo Romero ella es de la ciudad de Firmat y su cuento quedó seleccionado dentro de los 40 mejores del mundo de los 1200 que participaron.

A continuación Lidia nos cuenta sus sensaciones y como se enteró que quedó seleccionada.

Mi nombre es Lidia Ocampo Romero, tengo 42 años y escribo cuentos desde que a los 5 años me agarró una enfermedad por la cual tuve que estar varios meses en cama sin moverme y mi hermana Maria me regalo un cuaderno y un lápiz de Peter Pan para que no me aburra, habia aprendido a los 3 años y ya a los 5 leía mujercita e intentaba escribir historias cortitas. Ella me puso el sobrenombre CHifu cuando nací por una muñeca de la época que se llamaba Chifuleta y es el seúdonimo que uso. Naci prematura, con un kilo diez gramos y mi mamá muy mal de salud así que ella me cuidaba con mi papá y empezó a llamarme así.

Las bases del concursos llegaron a mi a traves de una amiga rosarina que es escritora, Lila Gianelloni pero si bien escribo como dije desde pequeña al ver que participaba gente de todo el mundo y leía por ahí que algunos eran reconocidos o que tenían libros ya me dió mucha timidez y no me animaba. Yo soy una humilde escritora regulera que escribe porque le gusta y me pareció no estar a la altura. Entonces mi mejor amiga Maria Dulcinea Rodriguez lo envió y a ella le avisaron por email que habia quedado entre los 40 mejores de 1200 presentados por escritores de todo el mundo. Lo cual fue una gran sorpresa y alegría. Desde entonces ha sido un sueño hecho realidad, salí de pronto del anonimato, la gente me reconoce, me saluda, me felicitan, vienen a casa a visitarme, me mandan flores, me han hecho más de 20 notas para medios de mi ciudad y la zona, estoy feliz, no lo puedo creer porque ya estar entre los 40 mejores es para mi haber ganado y ver a mis hijos emocionados y orgullosos de su "mamá escritora" y a los vecinos de toda la vida de mi barrio contentos me colma el alma.

El cuento forma parte de un libro que escribi el año pasado, que se llama REGULERITOS, como se le decía a los niños de mi barrio que hace tiempo se llamaba Regules y luego de un día para el otro las autoridades municipales le cambiaron el nombre y paso a llamarse Villa Fredriksson. Yo soy descendiente de una de las familias que fueron los primeros habitantes de lo que hoy es Firmat a más precisamente a Regules, por eso soy una regulera de cuna y muy orgullosa de serlo, porque hace muchos años la gente del otro lado de la vía que divide a la ciudad, nos discriminaba, algunos, y hasta tomaban como insulto decir "negro regulero" cuando en realidad la mayoría somos descendientes de europeos pero gente humilde y trabajadora.

El cuento se llama LA CARNEADA, se ambienta en 1982, donde en este barrio había pocas calles y de tierra, escasas casas, casi no habia luz eléctrica, y nos conociamos todos.

Habla de 5 niños, cuyos personajes están inspirados en mi sobrino Rolando, mis primos y en mí que van a la casa de unos vecinos (Petiso Ocampo y Reja como le decía a Regina Romero ) que en la realidad son mis padres que ya fallecieron. En donde están de carneada de cerdos o chanchos como decimos nosotros, y a medidas que va transcurriendo el cuento se va contando de que se trata esa actividad tan típica de los inviernos de mi barrio o los pequeños pueblos. Mi gran sueño es que mi libro Reguleritos pronto vea la luz , que pueda publicarlo.

Él concurso esta organizado por el Museo Campestre, Ferroviario y de Cultura Iriarte de la Pcia. de Bs As y la Editorial Krivodol Press.