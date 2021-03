PEROTTI: “LAS OBRAS VIALES SON LAS QUE GENERAN DESARROLLO Y ASEGURAN EL ARRAIGO”

El gobernador de la provincia abrió este martes las ofertas para la pavimentación de 31 kilómetros de la Ruta Provincial Nº 39





El gobernador de la provincia abrió este martes las ofertas para la pavimentación de 31 kilómetros de la Ruta Provincial Nº 39, que cuenta con un presupuesto de casi $1.000 millones. Se presentaron 11 empresas.El gobernador de la provincia, Omar Perotti, encabezó este martes la apertura de sobres para ejecutar la pavimentación de un tramo de 31 kilómetros de la Ruta Provincial Nº 39, desde el límite departamental entre San Justo y San Cristóbal, del río Salado hacia el oeste, hasta la ruta provincial Nº 92-S. La obra cuenta con un presupuesto oficial de $992.034.304 y se presentaron 11 ofertas.En la oportunidad, Perotti destacó que “venimos a poner en marcha uno de los lineamientos estratégicos de nuestro gobierno, que es el desarrollo integral de la provincia para contar con rutas transversales”; porque “estas obras son las que generan desarrollo, las que nos van a asegurar el arraigo”.El gobernador santafesino recordó: “Me tocó ser parte del gabinete de Jorge Obeid, quien nos inculcó no interrumpir estas obras; y lamentablemente se postergaron”.En este sentido, indicó que “estamos convencidos de que la etapa de desarrollo de la provincia tiene que ser integral, y lo que es una muy buena noticia aquí en Crespo, una inversión de 1.000 millones, es una excelente noticia para Rosario y para Santa Fe, porque estamos atacando las causas de las migraciones, lo que nos llevó a que de San Justo hacia abajo viva el 80% de la población, y nos haya quedado este norte extenso y vacío”.Al respecto, Perotti agregó que “no es que esta zona no tenga posibilidades, talento o capacidad en su gente, sino que no hubo un Estado presente que haya acompañado con infraestructura”. Asimismo, resaltó que “esta ruta se hace y se termina, porque cada licitación que estamos abriendo, y todos los convenios que estamos firmando, tienen sus recursos, no son anuncios. Estamos convencidos de que el esfuerzo de ordenar la provincia, en pandemia, es algo que vamos a empezar a disfrutar con este tipo de cosas”, concluyó el gobernador.INVERSIÓN PARA EL DESARROLLOPor su parte, la ministra Silvina Frana señaló que “lo que pasa acá es lo que está pasando desde que iniciamos la gestión, que no nos tocó fácil. Sin embargo nunca bajamos los brazos”.“Hoy venimos a abrir una licitación de un hecho esperado, de una política de Estado que tiene como título las rutas transversales, aquellos sueños de gobernadores, productores y habitantes del centro norte, porque es una de las intervenciones que se necesita para el desarrollo de los pueblos y el arraigo”, expresó la ministra.A su turno, el administrador general de Vialidad Provincial, Oscar Ceschi, agradeció “al gobernador por la decisión de llevar a cabo la licitación de esta ruta que es la única que atraviesa toda la provincia en línea recta, desde San Javier hasta el límite con Santiago del Estero”. Y añadió que “es una obra que venimos solicitando hace muchos años, y que en los últimos 12 años solo se realizaron 12 kilómetros, por lo que valoramos mucho la decisión de licitar estos 31 kilómetros a pesar de la situación que estamos atravesando”.Finalmente, el presidente comunal Luciano Lemaire, agradeció la decisión de hacer esta ruta, y destacó que “es una obra que se hace con recursos propios de la provincia. Se lo pedimos a esta gestión, y nos mostraron que se podía hacer”.OFERTASLos trabajos se ejecutarán en la denominada sección II, en el tramo de la ruta 39, que conecta Gobernador Crespo con San Cristóbal.Se presentaron 11 empresas oferentes: Rava SA de Construcciones ofertó por $1.081.643.700,33; la UT Pose SA – Mundo Construcciones SA, por $1.362.583.574,38; Obring SA, por $1.109.992.733,37; Luis Lossi SA, por $1.399.853.665,36; Vial Agro SA, por $1.140.157.649,20; Néstor Julio Guerechet SA, por $1.095.972.219,29; Laromet SA, por $1.159.959.243; José Eleuterio Pitón SA, por $1.175.936.876,02; la UT Lamerio Pablo Pietroboni SA – Cocyar SA, por $1.023.652.512,11; Inar Vial SA, por $1.155.714.597,29; y Rovial SA, que cotizó la obra en $1.050.900.048,66.Culminada esta sección, restarán unos 23 kilómetros para completar la pavimentación del tramo entre las rutas Nacional N°11 y Provincial Nº 2.La traza transversal, que comunica los departamentos San Javier, San Justo y San Cristóbal, se extiende desde la intersección con la ruta Provincial Nº 1, hasta el límite con la provincia de Santiago del Estero.Del acto participaron también el ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani; la secretaria de Políticas Públicas y responsable del Plan Incluir, Luisina Giovannini; los subsecretarios de Comunas, Carlos Kaufmann; y de Desarrollo Territorial, Santiago Felipoff; los senadores por los departamentos San Justo, Rodrigo Borla; San Javier, José Baucero; y San Cristóbal, Felipe Michlig; el diputado provincial, Fabián Bastía; intendentes y presidentes comunales, entre otros.RECORRIDA POR TREGARPosteriormente, el gobernador recorrió la planta de producción de la fábrica Tregar, que hoy procesa más de 250.000.000 de litros anuales destinados a la elaboración de una gran variedad de quesos, lácteos y subproductos confiables y de alta calidad.Allí, el gerente general de la empresa le explicó el proceso que realizan para la fabricación de sus diferentes productos e hicieron un breve paso por el frigorífico. También dialogaron sobre los proyectos a futuro que tiene la empresa radicada en Gobernador Crespo.Participaron de la actividad el ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani; el secretario provincial de Agroalimentos, Jorge Torelli; y uno de los socios fundadores de la empresa Cipriano García.