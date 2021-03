PEROTTI: “NO HAY LOCALIDAD EN QUE NO ESTÉ PRESENTE EL GOBIERNO PROVINCIAL CON OBRAS Y APORTES”

Omar Perotti entregó en Rafaela aportes por un total de $5.844.787,94 y firmó convenios de adhesión al Plan Incluir con municipios y comunas.





El gobernador encabezó este martes la entrega de aportes a localidades del departamento Castellanos en el marco del Plan Incluir.El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, entregó este martes en Rafaela, aportes por un total de $5.844.787,94 y firmó convenios de adhesión al Plan Incluir con municipios y comunas del departamento Castellanos para realizar obras por un monto que supera los 42 millones de pesos.Al respecto, Perotti recordó que “este departamento fue uno de los más discriminados” y agregó que “nos tocó entregar obras menores de 2014-2015, entonces el que no pudo comprar un equipo, no fue el presidente de la comuna, fue la comunidad. Cada uno de nuestros pueblos es parte de este programa que tiene el nombre Incluir porque incorpora a todos”.Del mismo modo, expresó que “este es nuestro claro programa de gobierno: fuerte proceso de descentralización, ordenamiento primero de las cuentas, y cada obra que se anuncia y que se licita es porque los recursos para concretarla están”.“Esto que estamos haciendo aquí lo estamos haciendo en cada pueblo y localidad de la provincia, no hay localidad hoy que no tenga un aporte, una obra, o en que no esté el gobierno provincial presente”, destacó Perotti.Por último, el gobernador invitó a los intendentes y presidentes comunales a “utilizar de la mejor manera estos recursos, y fundamentalmente, a mantener toda la comunicación posible que necesitamos en esta doble etapa: de seguir cuidándonos y de ir preparándonos para que cada uno de nuestros vecinos pueda ir recibiendo las vacunas en la medida que vayan llegando a la provincia”.Del mismo modo, el senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, expresó que “el gobernador nos instruyó en que había que empezar a presentar proyectos que den respuesta a la comunidad, por eso van a ver muchas obras que son de infraestructura como pavimento, cordón cuneta y luminaria que las comunas no tenían la posibilidad de afrontar con recursos propios. Esto significa que comunas más grandes o más pequeñas puedan hacer este tipo de intervenciones y, sobre todo, cómo influyen en la actividad de la región. Con el gobernador estamos cumpliendo uno de los compromisos que asumimos, que es la federalización”.A su turno, el intendente de Rafaela, Luis Castellano, agradeció al gobernador “por el apoyo y el acompañamiento que estamos teniendo en la región para hacer obras, para trabajar con un plan en el cual nosotros nos sentimos incluidos, porque el Plan Abre era un plan que, lamentablemente, iba a unas pocas ciudades, y el Plan Incluir nos incorporó y nos da la posibilidad de hacer obras, poder empezar a trabajar en los barrios con los sectores más vulnerables, y seguir avanzando con todo lo que tiene que ver con el proceso de obras pequeñas pero tan necesarias e importantes para nuestra gente”.Por su parte, el secretario de Comunas, Carlos Kaufmann, sostuvo que “se escuchó durante muchos años sobre federalización y autonomía, palabras vacías y que hoy, por una decisión del gobernador Omar Perotti, se hacen realidad: acá estamos al día no solo cumpliendo con los fondos de obras menores, se están entregando los correspondientes a 2020, y se están firmando los primeros convenios del Plan Incluir que eran recursos que iban a grandes ciudades y que ahora llegan a cada una de las comunidades de la provincia en pos de una igualdad de oportunidades”.ENTREGA DE FONDOSLos fondos que se entregaron fueron a:>> Humberto Primo, para gastos corrientes 2020: $2.611.325,97>> Saguier, para gastos corrientes 2020: $906.399,35>> Vila, por emergencia climática: $300.000>> Castellanos, por emergencia climática: $200.000>> Virginia, para obras menores: $806.409,50>> Aurelia, por fondos covid: $150.000>> Esmeralda, para obras menores: $870.653,12OBRAS DEL PLAN INCLUIRPor otro lado, en el marco del Plan Incluir, se firmaron convenios para realizar las siguientes obras en:>> Ramona, por un monto de $4.974.060,00, destinado obras de accesibilidad barrial.>> Virginia, por un monto de $2.943.720,00 para obras de cordón cuneta.>> Tacural, por un total de $8.534.612,67 para obras de cordón cuneta.>> Bella Italia, un monto de $5.354.453,94 para pavimento de hormigón.>> Garibaldi, un total de $3.068.527,70 para obras de cordón cuneta.>> Aurelia, por un monto de $4.246.846,60 para obras de cordón cuneta, veredas y refacción de edificios comunales.>> Castellanos, un total de $3.908.723,74 para obras de pavimento de hormigón.>> Josefina, por un monto de $7.339.757,50 para obras de cordón cuneta en el barrio Acapulco Vera Cruz.>> Egusquiza, por un total de $2.323.290,38 para obras de cordón cuneta.PRESENTESDe las actividades también participaron autoridades provinciales, locales e intendentes y presidentes comunales de localidades del departamento Castellanos.