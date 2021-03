 Todo listo para la salida de un nuevo vuelo en busca de más dosis de la vacuna Sputnik V

Los detalles del plan de vuelo se esperan para las próximas horas. La cifra de vacunas que traerá el avión de Aerolíneas Argentinas se conocerá recién cuando sea cargado en Rusia.Aunque en las últimas horas trascendió que un nuevo avión de Aerolíneas Argentinas estaba presto a viajar a Moscú para traer medio millón de dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus Covid-19, fuentes del gobierno de Alberto Fernández confirmaron la misión pero desmintieron que se tengan certezas acerca de la cantidad de vacunas que traerá."Se espera en las próximas horas la confirmación del plan de vuelo del avión que partirá a Moscú. Será informado por Aerolíneas Argentinas", señalaron esas mismas fuentes a minutouno.co. Y se encargaron en enfatizar que "es inexacto que la cifra de vacunas Sputnik V a buscar sean 500.000. La cifra exacta se informará con el avión cargado, tal como se hizo en los últimos embarques".Negaron además que la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, haya mantenido ayer una comunicación telefónica con el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta. "No hablaron ayer ni nunca", indicaron las fuentes a este medio.El presidente Alberto Fernández se refirió a la campaña de vacunación días atrás y recordó que la llegada de las vacunas comprometidas al país no se está cumpliendo tal como se había acordado. Sin embargo, aseguró que esta semana "vamos a recibir una importante cantidad de vacunas rusas y la siguiente estaríamos recibiendo vacunas chinas, 3 millones, que son las que se aplican a menores de 60 años.“Está claro que hay que agilizar la vacunación. Tenemos que tener cuidados, les pido a los argentinos que se queden en el país, que no salgan, porque hay nuevas cepas que van apareciendo y, por lo tanto, hay que ser cuidadosos”, manifestó el Presidente en una entrevista televisiva.“El país tiene capacidad de vacunar a 4,5 millones de personas por mes, estamos por debajo de ese número, en tres millones de personas, y eso hay que agilizarlo”, admitió.De acuerdo a los datos del Monitor Público de Vacunación, se distribuyeron en total unas 3.823.465 dosis y se aplicaron 2.668.103 (hay 2.170.116 personas que recibieron una dosis y 497.987 que ya recibieron la dos).