Adrián Castagnani volvió al triunfo en un escenario que desde su remodelación, lo tuvo siempre ganador en TA1600

TURISMO NACIONALInvencible en San JorgeAdrián Castagnani volvió al triunfo en un escenario que desde su remodelación, lo tuvo siempre ganador en TA1600Adrián Castagnani se alzó con un nuevo triunfo en el Turismo Agrupado 1600, esta vez por la sexta cita de la temporada 2020-2021. El de Chabás, volvió a vencer en San Jorge, al igual que en 2019 cuando se estrenó el nuevo dibujo y como en 2020, al abrirse el calendario previo a la pandemia.Si bien había fe en ser protagonistas con el Renault Clio número 2, la ausencia de Sergio Giacone obligada por superponerse la fecha con el Turismo Nacional, generó incertidumbres sobre la resolución de problemas en caso de tenerlos. Pero Castagnani al salir a girar el viernes no encontró problemas, y el sábado se quedó con la pole position, peleando con Patricio Pierobón en los relojes.Luego de luchar en los relojes, el domingo la batalla con el de Las Parejas se hizo en pista, pero la serie la ganó Adrián sin inconvenientes. Ya en la final, Castagnani sufrió los embates de Pierobón y luego de ir al roce en un par de oportunidades, el chabasense se escapó y pudo festejar un nuevo triunfo en las Categorías Agrupadas Federadas, segundo en este campeonato alargado, y primero del 2021. Luego de seis fechas, es la primera vez que se repite ganador en el certamen.Tras ganar, Castagnani comentó: “Cuando probamos el viernes el auto andaba bien, y el sábado dominamos entrenamientos y por suerte nos quedamos con la pole, aunque sabíamos que no iba a ser fácil porque Pierobón tiene muy buen potencial. En la serie pudimos escaparnos y ganamos de punta a punta, pero en la final se dio todo más peleado. Traté de largar bien pero me seguía muy de cerca, y en un momento logra superarme. Pero él en un momento erró un cambio y nos enganchamos, pasando yo a la punta nuevamente y me escapé, hasta que entró el auto de seguridad”.Y completó: “Cuando volvimos a acelerar tuvimos una linda pelea, nos chapeamos un poco rueda a rueda y por suerte quedamos adelante y más adelante hicimos alguna diferencia. Llegamos a San Jorge pensando en sumar ya que no estaba Sergio Giacone y el equipo completo. Eso nos podía jugar en contra pero al llevarnos el puntaje perfecto nos viene perfecto para el campeonato y para el equipo también”.Finalmente, expresó: “Esperamos con ansias la séptima fecha, que no tiene lugar definido y en lo personal espero que no sea en Marcos Juárez porque sino vamos a tener que trabajar mucho para andar bien porque las últimas veces no tuvimos buen rendimiento ahí. Ya veremos cuál será el circuito a visitar y trataremos de buscar un nuevo triunfo como queremos siempre”.La próxima competencia será el fin de semana del 9 de mayo en circuito a designar.